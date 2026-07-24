Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, afirmó que el régimen de Irán “suplica todos los días” llegar a un acuerdo con Washington, a fin de reanudar las negociaciones para detener el conflicto.

En conferencia de prensa, Marco Rubio reveló que Irán enfrenta presión política, económica y militar, por lo que estaría buscando retomar las negociaciones para llegar a un acuerdo con Estados Unidos.

Irán suplica por llegar a un acuerdo con Estados Unidos, asegura Marco Rubio

Desde Manila, Filipinas, el secretario Marco Rubio abordó el tema de la guerra en Teherán y aseguró que el gobierno de Irán suplica todos los días un acuerdo con Estados Unidos.

El funcionario sostuvo que Irán conoce el costo de prolongar el conflicto y reiteró que la posición de Washington es mantener la presión hasta alcanzar un acuerdo que garantice la estabilidad regional.

Marco Rubio: Irán suplica todos los días un acuerdo con Estados Unidos (Brendan Smialowski / Brendan Smialowski/Pool AFP via )

Durante una conferencia de prensa, Marco Rubio dijo que “el problema con Irán es que cada vez que llegan a un acuerdo (...) lo rompen o quieren cambiarlo”, por lo que seguirán pagando el costo de la guerra.

Marco Rubio retomó las palabras del presidente Donald Trump, en las que declaró que Irán “no está lista para llegar a un acuerdo”, pues sigue siendo un “país gobernado por clérigos radicales” y “lunáticos malvados”.

Las declaraciones de Rubio se producen en un contexto de elevada tensión entre ambos países pese al memorándum de entendimiento firmado para poner fin a las hostilidades en Irán.