Irán rechazó las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que las negociaciones entre ambos países se reanudarían este lunes 3 de agosto para concretar un acuerdo sobre el estratégico estrecho de Ormuz.

Pues Teherán aseguró que, por ahora, no existe ningún diálogo en marcha con Washington o algún acuerdo de paz como lo afirmó Donald Trump.

“Actualmente no estamos negociando con Estados Unidos. Nuestras negociaciones son con Omán para garantizar el paso por el estrecho de Ormuz” Ismail Baghaei, Ministerio de Exteriores de Irán

Irán contradice a Donald Trump sobre negociaciones para un acuerdo en el estrecho de Ormuz

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, negó que haya conversaciones programadas con Estados Unidos y sostuvo que todos los negociadores iraníes permanecen en el país, salvo el canciller Abbas Araqhchi, quien realiza un viaje religioso.

La única gestión diplomática reconocida por Irán corresponde a contactos con Omán relacionados con la situación en el estrecho de Ormuz.

Las declaraciones de Trump contrastan con la postura oficial iraní, pues el mandatario estadounidense aseguró que un acuerdo con Irán “está cerca” y que las conversaciones se retomarían con el objetivo de cerrar un pacto sobre el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo.

Además, Trump afirmó que Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita le solicitaron abstenerse de lanzar nuevos ataques contra Irán mientras continúan las negociaciones de alto nivel.

“Estábamos preparados, pero los aliados pidieron que se cancelara. La razón por la que lo pidieron es porque creen que se puede alcanzar un acuerdo sobre (el estrecho de) Ormuz”, aseguró Trump, quien avanzó también un posible acuerdo sobre la futura “desnuclearización de Irán”. Donald Trump

Según el presidente estadounidense, esa petición abrió la puerta para privilegiar la vía diplomática antes que una escalada militar; sin embargo, el Gobierno iraní insistió en que no existen negociaciones activas con Estados Unidos y reiteró que cualquier eventual diálogo dependerá de futuras decisiones políticas.

La contradicción entre ambas versiones mantiene la incertidumbre sobre el futuro de las relaciones entre Washington y Teherán, así como sobre la estabilidad en el estrecho de Ormuz, un punto clave para el mercado energético internacional.