Estados Unidos emitió una alerta a sus ciudadanos en Medio Oriente, luego de las amenazas hechas por Donald Trump sobre posibles nuevos ataques este 1 de agosto de 2026.

Los estadounidenses de la región deberían considerar marcharse, o estar preparados para marcharse si hay una escalada Estados Unidos

El comunicado señala que instalaciones diplomáticas estadounidenses, incluidas las fuera de Oriente Medio, han sido atacadas, por lo que no descartan nuevos ataques del bloque de Irán a empresas y otras instituciones.

Momentos antes, el presidente Trump había afirmado que Estados Unidos golpearía a Irán “muy duro” y que seguiría atacando “hasta que ya no puedan más”, presionando para que Teherán reabra el Estrecho de Ormuz.

Trump (Saul Loeb / Saul Loeb/Pool AFP via AP)

Donald Trump amenazó con nuevos ataques en Medio Oriente

Donald Trump volvió a amenazar a Irán con intensificar los ataques militares, señalando que Estados Unidos golpeará a Irán “muy duro” hasta que ya no pueda soportarlo.

Asimismo, la Casa Blanca declaró que Irán “seguirá pagando” mientras no vuelva a la mesa de negociaciones, y acusó a Teherán de romper la tregua y atacar barcos comerciales.

La amenaza ocurre después de registrarse nuevos ataques y tensiones en la zona del estrecho, incluida la afectación a un petrolero y ataques con drones reportados por Kuwait.

Estados Unidos ataque a Irán (Especial)

Estados Unidos pide reconsiderar viajes a Medio Oriente

Sobre la situación en Medio Oriente, el gobierno de Estados Unidos informó que algunas aerolíneas de la región han retrasado la reanudación de sus horarios habituales, mientras que otras han cancelado ciertas rutas.

Ante esto, se recomienda consultar el estado de salida de los vuelos directamente con la aerolínea o por medio de:

En el caso de estadounidenses fuera de Oriente Medio, se pide reconsiderar los viajes hacia y a través de la región, supervisando la información sobre las operaciones de aeropuertos y aerolíneas.



