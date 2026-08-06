La política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un nuevo vuelco luego de la firma de un par de decretos que vuelven a acotar la ciudadanía por nacimiento.

Se trata de un par de decretos con los que la ciudadanía estadounidense podrá negarse a niños que hayan nacido en el país —si se determina— por el llamado “turismo de maternidad”.

Ademas, las nuevas medidas de Trump establecen la restricción a la ciudadanía para hijos de funcionarios diplomáticos, e incluso a hijos nacidos en territorios estadounidenses en el exterior.

Donald Trump (Especial)

Trump firma decretos que endurecen política migratoria

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un par de decretos el jueves 6 de agosto de 2026, por medio de los que vuelve a intentar endurecer sus políticas en temas migratorios.

Desde la Sala Oval de La Casa Blanca, Donald Trump estampó su firma en los documentos que establecen la posibilidad de denegar la ciudadanía por nacimiento bajo ciertos escenarios.

De acuerdo con la información que se ha emitido, uno de los decretos pretende acotar el derecho de ciudadanía por nacimiento para los casos del denominado “turismo de maternidad”.

Es decir que el decreto de Trump permitirá que se rechacen los registros de ciudadanía para los bebés que nazcan en Estados Unidos, si la madre viajó con un visado de turista para dar a luz en el país.

Visa de Estados Unidos (Michelle Rojas / SDPNoticias)

Decretos de Trump buscan limitar ciudadanía por nacimiento bajo más escenarios

Los nuevos decretos de Trump con los que vuelve a cargar en temas migratorios, pretenden acotar el derecho a la ciudadanía estadounidense por nacimiento bajo otros escenarios posibles.

En uno de los documentos que firmó el presidente, se indica que bajo las siguientes condiciones se podrá denegar la ciudadanía a los bebés nacidos en el país:

Bebés nacidos en Estados Unidos cuyos padres extranjeros se encuentren trabajando en el país como parte de una delegación diplomática para otro gobierno

Bebés nacidos en Estados Unidos cuyos padres sean personas clasificadas como enemigos extranjeros, incluidos a quienes se les acusa de pertenecer a grupos terroristas declarados por el gobierno federal

Bebés nacidos en territorios de Estados Unidoss en el exterior, como esa caso de Puerto Rico

No obstante, los nuevos decretos del presidente aún tienen que pasar por una revisión de la Corte Suprema que se encargará de determinar su validez constitucional y cumplimiento legal.