La Corte Suprema resolvió que los hijos de personas con estatus migratorio irregular o temporal, conservan la ciudadanía estadounidense por nacimiento. La decisión representa un revés para Donald Trump.

La administración Trump buscaba limitar ese derecho mediante una interpretación distinta de la Enmienda 14 de la Constitución estadounidense.

El documento del máximo tribunal confirma el fallo de una corte federal en New Hampshire, manteniendo vigente la ciudadanía por nacimiento para menores nacidos en Estados Unidos.

Corte Suprema frena intento de Donald Trump para limitar la ciudadanía por nacimiento

La resolución judicial ratifica el criterio de instancias inferiores y mantiene sin cambios la protección constitucional que reconoce la nacionalidad automática a quienes nacen en territorio estadounidense.

La estrategia impulsada por Trump pretendía impedir que hijos de padres sin documentos o con visas temporales, obtuvieran automáticamente la ciudadanía al nacer en Estados Unidos.

Donald Trump (JIM LO SCALZO / POOL / EFE / EPA / EFE)

El mandatario argumentó que la Enmienda 14 debía reinterpretarse porque, según su postura, fue concebida en un contexto distinto al fenómeno migratorio actual.

Además, su gobierno impulsó procesos de desnaturalización para retirar la ciudadanía a personas acusadas de haber cometido fraude migratorio o delitos graves tras naturalizarse.

La copia del fallo difundida por la Corte Suprema de Estados Unidos establece que queda confirmado el criterio emitido previamente por el tribunal federal correspondiente.

La decisión mantiene vigente uno de los principios más debatidos del sistema migratorio estadounidense, mientras continúan las discusiones políticas sobre futuras reformas legales y constitucionales.

Con este fallo, la ciudadanía por nacimiento permanece protegida para los menores nacidos en Estados Unidos, representando un nuevo obstáculo para la agenda migratoria promovida por Trump.