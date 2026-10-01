Donald Trump, presidente de Estados Unidos, reveló que Venezuela podría celebrar elecciones a pesar de que aún es “demasiado pronto” para sustituir a Delcy Rodríguez.

“Delcy era la que estaba a cargo de las cosas, trabajamos bien juntos, incluso ahora podrían tener elecciones (¿pero usted quiere eso?). Sí, aunque creo que todavía está muy reciente… hablaría con ella al respecto, pero habrá elecciones… es tan reciente ahora, sabes que simplemente creo que es demasiado pronto” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

El jueves Time Magazine publicó una entrevista con Donald Trump en la que dijo que aún hablará con Delcy Rodríguez sobre el tema.

Donald Trump dijo que ambos tienen buena relación, ello tras la reunión en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) el 22 de septiembre.

En esa ocasión fue la primera vez que se vieron tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026.

Trump: Estados Unidos y Venezuela están ganando mucho dinero con petróleo

La atracción de grandes empresas petroleras como Exxon o Chevron es la muestra de la gran relación entre Donald Trump y Delcy Rodríguez, dijo el mandatario estadounidense.

Trump aseguró que ambos, Estados Unidos y Venezuela, están ganando con la industria petrolera de ese país.

“Estamos ganando mucho dinero, pero Venezuela también está ganando mucho dinero” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Donald Trump aseguró que “estamos extrayendo una cantidad enorme de petroleo” y dijo que pronto Estados Unidos estará recuperando sus reservas estratégicas nacionales.

Donald Trump justifica administración de Delcy Rodríguez en Venezuela

Donald Trump comparó Venezuela con Irak pues dijo que cuando ”el presidente Busch destruyó Irak… no haba nadie para administrarlo”.

Aseguró que él hizo lo contrario pues no despidió a la policía, ni al ejército y ahora Delcy está a cargo del país y trabajan juntos.