El secretario Marco Rubio compartió que el gobierno de Estados Unidos se está reuniendo con la Asamblea Nacional de 2015 de Venezuela, para las elecciones de la presidencia.

Marco Rubio explicó que la comunicación que Estados Unidos está teniendo con la Asamblea Nacional de 2015 es con el objetivo de garantizar elecciones “libres y justas”.

Marco Rubio confirma la intervención de la Asamblea Nacional de 2015 para las elecciones de Venezuela

El secretario de Estado, Marco Rubio, compartió parte del plan que Estados Unidos tiene para las elecciones del nuevo presidente o presidenta de Venezuela.

Tras la detención de Nicolás Maduro en enero de 2026, acusado por Estados Unidos de narcoterrorismo, ha sido Delcy Rodríguez quien fue designada como la presidenta encargada.

Sin embargo, Estados Unidos ha proclamado que Venezuela debe tener elecciones democráticas, por lo que ahora se compartió que está en comunicación con la Asamblea Nacional de 2015.

Buscando la democracia y el que Venezuela tenga “elecciones libres y justas lo antes posible”, fue que Marco Rubio compartió como argumento la comunicación con la Asamblea Nacional de 2015.

Rubio apuntó en entrevista con Fox News que las reuniones con el órgano legislativo tiene como objetivo crear las condiciones necesarias para la democracia en Venezuela.

A la perspectiva de Marco Rubio, lo que Estados Unidos busca es que con unas elecciones democráticas, Venezuela “tenga el progreso que merece”.

Sin embargo, el secretario no habló de una fecha en concreto para las elecciones en Venezuela y tampoco si María Corina Machado podría volver a su país para competir por la presidencia contra Delcy Rodríguez.

Sumado a ello, la creencia de que como Delcy Rodríguez está actualmente a cargo de Venezuela podría impedir elecciones para la presidencia y quedándose en el cargo.