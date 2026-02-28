Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, sugirió que Ali Khamenei había muerto tras los ataques ocurridos durante la mañana de este sábado.

“Hay muchas señales de que este tirano ya no está con nosotros” Benjamin Netanyahu

Sin embargo, Irán señaló que su líder supremo Ali Khamenei se encuentra vivo, aunque no aclaró su paradero.

Benjamin Netanyahu sugiere que Ali Khamenei murió tras los ataques

Benjamin Netanyahu afirmó en un mensaje televisado que existen “muchos indicios” sobre la posible muerte del líder supremo iraní, Ali Khamenei.

Benjamín Netanyahu (Abir Sultan / AP)

Las declaraciones de Benjamin Netanyahu avivaron las especulaciones de que el ataque aéreo conjunto de Estados Unidos e Israel había impactado de manera directa en el gobierno de Irán.

“Esta mañana destruimos, en un ataque sorpresa, el complejo del tirano Khamenei en el corazón de Teherán” Benjamin Netanyahu

Benjamin Netanyahu afirmó que el ataque conjunto contra el régimen de los ayatolás durará “el tiempo que sea necesario” y pidió tener paciencia.

“Esta operación decisiva continuará el tiempo que sea necesario y hay que tener paciencia” Benjamin Netanyahu

Pese a las declaraciones de Benjamin Netanyahu, actualmente no hay confirmación independiente sobre el estado de Ali Khamenei.

Sin embargo, se reportó que medios israelíes han señalado que el cuerpo del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, ha sido recuperado después de su asesinato.

Ali Khamenei (@spectatorindex / X )

Irán afirma que Ali Khamenei sigue vivo tras reportes de su muerte en ataques

Mientras que en Israel se habla sobre la muerte de Ali Khamenei, las autoridades iraníes insisten en que su líder se encuentra con vida, aunque no han ofrecido pruebas concluyentes.

Tras los ataques el canciller iraní, Abbas Araqchi, apuntó: “Hasta donde yo sé” los altos mandos están a salvo.

Por su parte el vocero del Ministerio de Exteriores, Esmail Baghaei, puntualizó a ABC News que el presidente y el líder supremo de Irán están sanos y salvos.

Esmail Baghaei afirmó que el gobierno iraní se encuentra funcionando, sin embargo no se ha publicado ningún video de Ali Khamenei en las últimas horas.

Cabe recordar que la comunicación en Irán se encuentra restringida y el acceso a información fidedigna es limitada.