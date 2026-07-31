Debido a la actual crisis migratoria en Ceuta, ministra del Interior de Finlandia, Mari Rantanen, respaldó la iniciativa italiana de excluir a España del espacio Schengen.

A través de un mensaje en X, Mari Rantanen argumentó su postura señalando que España ha fallado en proteger los límites exteriores de la región.

“Todos los países europeos deben apoyar la propuesta de Meloni. Los países que no cumplen con su obligación de proteger la frontera exterior no pueden ser miembros de Schengen” Mari Rantanen, ministra del Interior de Finlandia

Como medida de seguridad, Mari Rantanen ya prepara el restablecimiento de controles internos en territorio finlandés para garantizar el orden nacional.

Mari Rantanen apoya propuesta de Italia de excluir a España del espacio Schengen

La ministra del Interior, Mari Rantanen, ha respaldado públicamente la iniciativa de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, de suspender o expulsar a España del tratado de Schengen.

Mari Rantanen apoya propuesta de Italia de excluir a España del espacio Schengen (@MariPSRantanen / X )

Mari Rantanen sostiene que España ha “fracasado por completo” en su obligación de proteger la frontera exterior de la Unión Europea frente a la migración irregular.

Ha calificado lo ocurrido en Ceuta como una “invasión migratoria” y un “fracaso absoluto” de la política migratoria española.

“España ha fracasado por completo en la protección de la frontera exterior del espacio Schengen contra la infiltración. Esto no puede continuar” Mari Rantanen, ministra del Interior de Finlandia

Señaló que los países que no cumplen con la protección de las fronteras exteriores no deben ser miembros de Schengen.

Además, recalcó que esta situación “no puede continuar” y que se le debe poner fin “de una forma u otra”.

Ante la crisis, Mari Rantanen informó que ha iniciado los preparativos para restablecer los controles en las fronteras internas de Finlandia con el fin de garantizar la seguridad nacional de su país.

“He iniciado los preparativos para restablecer los controles fronterizos internos. Se pueden tomar decisiones muy rápidamente en función de los preparativos si surge la necesidad” Mari Rantanen, ministra del Interior de Finlandia

Aseguró que las decisiones al respecto pueden tomarse “muy rápidamente” si fuera necesario.

La ministra ha comparado la situación de Ceuta con la política de Finlandia en su frontera norte, la cual mantiene cerrada con Rusia desde 2023 para evitar la instrumentalización de la migración por parte de Moscú, sugiriendo que España debería actuar con la misma contundencia.

Mari Rantanen enfatizó que su tarea primordial es asegurar que se mantenga la seguridad de Finlandia y de sus ciudadanos ante lo que considera una falta de control en la frontera sur de Europa.

“Nuestra tarea es garantizar que se mantenga la seguridad de Finlandia y de los finlandeses” Mari Rantanen, ministra del Interior de Finlandia

El primer ministro finlandés, Petteri Orpo, afirmó que “España no está sola” ante la crisis migratoria en Ceuta

La postura del primer ministro finlandés, Petteri Orpo, se caracteriza por un tono más diplomático y enfocado en la cooperación europea en comparación con la dureza expresada por otros miembros de su gabinete.

Petteri Orpo ha manifestado que “España no está sola” en la Unión Europea ante la crisis migratoria en Ceuta.

Ha instado a que la situación en Ceuta sea “controlada rápidamente” y ha sido enfático al declarar que “la inmigración ilegal debe ser detenida”.

Petteri Orpo recordó que la frontera de España es también la de Finlandia y viceversa.

“Finlandia se responsabiliza del funcionamiento de las fronteras de la UE. @sanchezcastejon declaró en 2025 que la frontera de Finlandia es la frontera de España. Lo mismo se aplica a la inversa. España no está sola: @vonderleyen ha ofrecido asistencia de la UE a España. La situación debe controlarse rápidamente y debe detenerse la inmigración ilegal” Petteri Orpo, primer ministro finlandés

A diferencia de las ministras de su gobierno que han solicitado la exclusión de España de Schengen, el mensaje de Orpo se centra en que España cuenta con el respaldo de sus socios europeos para detener las entradas irregulares.