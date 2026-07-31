La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha implementado controles fronterizos temporales en sus rutas aéreas y marítimas con España debido a la crisis migratoria en Ceuta.

Esta determinación busca proteger la seguridad nacional y combatir el tráfico ilegal de personas, suspendiendo momentáneamente la libre circulación establecida por el espacio Schengen.

Giorgia Meloni enfatizó que la medida será breve para no perjudicar el turismo veraniego ni la economía local, pero reafirmó que el control estricto de los límites territoriales es fundamental para garantizar la paz ciudadana y desarticular redes criminales.

Ante crisis migratoria en Ceuta, Giorgia Meloni refuerza controles con España y suspende temporalmente el espacio Schengen

Ante la crisis migratoria en Ceuta, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, implementó una serie de medidas extraordinarias centradas en el control fronterizo y la seguridad nacional.

El gobierno italiano decidió suspender temporalmente el régimen de libre circulación del Tratado de Schengen para las conexiones con España.

Esta medida se tomó bajo el amparo del Artículo 25 del Código de Fronteras de Schengen, que permite restablecer controles por un periodo inicial de hasta 30 días en situaciones de amenaza grave al orden público o la seguridad interna.

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