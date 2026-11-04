Los Tigres del Norte celebraron los resultados de las elecciones en Texas, Estados Unidos, y felicitaron a Gina Hinojosa, James Talarico y Bobby Pulido por sus respectivos triunfos en la jornada electoral del martes 3 de noviembre.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, Los Tigres del Norte destacaron el papel de la comunidad latina en los resultados en las elecciones de Estados Unidos y reconoció la importancia de su participación ciudadana.

Los Tigres del Norte felicitan a los candidatos por ganar las elecciones en Estados Unidos (@lostigresdelnorte / Instagram )

Los Tigres del Norte destacan el poder del voto latino en Texas

“¡La voz de nuestra comunidad se hizo escuchar en Texas!”, escribieron Los Tigres del Norte en su mensaje en redes sociales, en el que también expresaron sus felicitaciones a Gina Hinojosa y a los los candidatos ganadores.

Los Tigres del Norte señalaron que los resultados representan un momento histórico para Texas y reflejan la relevancia del voto latino en la construcción del futuro político de Estados Unidos.

Los Tigres del Norte felicitan a Bobby Pulido por ganar las elecciones en Estados Unidos (@lostigresdelnorte / Instagram)

Además, Los Tigres del Norte subrayaron que la presencia y participación de la comunidad hispana son fundamentales para impulsar cambios y tener representación en los espacios de decisión.

El mensaje también llamó la atención por el triunfo de Bobby Pulido, cantante de música regional mexicana que incursionó en la política, y quien recibió el respaldo público de sus colegas.

Por su parte, Gina Hinojosa destacó entre los resultados electorales por convertirse en una figura histórica para Texas, mientras que James Talarico también fue reconocido por la agrupación.

Con este pronunciamiento, Los Tigres del Norte volvieron a poner sobre la mesa la importancia de la comunidad latina en la política estadounidense y su influencia en los procesos electorales de Estados Unidos.