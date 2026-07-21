Donald Trump aseguró que Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, no será arrestado “bajo ninguna circunstancia” en territorio de Estados Unidos, como había advertido el alcalde de Nueva York.

Benjamin Netanyahu no será arrestado, de ninguna manera, forma ni circunstancia, mientras esté en Estados Unidos de América Donald Trump, presidente de Estados Unidos

La aclaración se dio luego de que Zohran Mamdani dijera que estaba considerando opciones que permitieran la detención de Netanyahu, acusado de crímenes de guerra en Gaza.

Netanyahu tiene activa una orden de arresto en la Corte Penal Internacional con sede en La Haya desde 2024, de la cual ni Israel ni Estados Unidos forman parte.

Donald Trump descarta detención de Netanyahu (Vía Truth Social)

Trump destaca apoyo de Israel contra Irán y niega intención de detener a Netanyahu

En redes sociales, el presidente Trump dejó en claro que bajo ninguna circunstancia se permitirá que Benjamin Netanyahu sea arrestado mientras esté en Estados Unidos.

Aunque Donald Trump no mencionó directamente al alcalde Mamdani en su publicación de Truth Social, hizo énfasis en que Israel ha ayudado en la guerra contra Irán.

Está luchando contra la República Islámica de Irán, que recientemente mató a 52.000 manifestantes inocentes y ha pasado los últimos 47 años matando soldados estadounidenses y otros Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Donald Trump también defendió que los únicos que deberían ser arrestados son las personas que llevaron a Irán a esta “espiral sin precedentes de muerte y destrucción”.

Netanyahu y su apoyo contra Irán (EFE)

Mamdani prometió arrestar a Netanyahu si pisaba Nueva York

El alcalde de Nueva York dijo en una entrevista reciente que el departamento legal de la ciudad estaba evaluando opciones para poder detener a Netanyahu, como lo requiere La Haya.

Creo que el primer ministro Netanyahu debería estar en La Haya. Es un criminal de guerra que ha sido acusado por la Corte Penal Internacional Mamdani, alcalde de Nueva York

Mamdani, quien asumió el cargo en enero, afirmó durante su campaña para la alcaldía que haría que la policía arrestara a Netanyahu si este ponía un pie en Nueva York.