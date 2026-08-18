El presidente Donald Trump lanzó una nueva amenaza contra Omán en medio de las tensiones por el estrecho de Ormuz, al advertir que podría bombardear el país si interfiere los objetivos de Estados Unidos.

“Si Omán se interpone, los bombardearemos sin piedad”. Donald Trump

La amenaza también coincide con el vencimiento del acuerdo de entendimiento alcanzado entre Estados Unidos e Irán para intentar detener las hostilidades. Donald Trump descartó extender el consenso.

Donald Trump amenaza con bombardear “sin piedad” a Omán por Ormuz

Durante una entrevista con Fox News, Donald Trump amenazó con bombardear “sin piedad” a Omán si el país decide interferir en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán en relación con el estrecho de Ormuz.

Donald Trump amenaza con bombardear “sin piedad” a Omán por Ormuz (Eduardo Díaz / SDPnoticias )

Las declaraciones ocurren mientras Omán e Irán negocian un acuerdo para gestionar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, paso estratégico para el comercio internacional y energético.

Que Omán busque negociar con Irán por el estrecho de Ormuz lo ha puesto en un foco de presión en el conflicto con Estados Unidos, cuando antes solo era considerado como un país mediador.

Asimismo, Donald Trump descartó que esté entre sus planes extender el acuerdo de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, reiterando que su objetivo es evitar que Teherán obtenga un arma nuclear.

Con esta nueva advertencia, Trump eleva todavía más la tensión en Medio Oriente y coloca a Omán en medio de la disputa estadounidense-iraní por el control y la reapertura del estratégico paso marítimo.