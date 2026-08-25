Estados Unidos e Irán habrían llegado a un acuerdo para un alto al fuego que permita la libre navegación por el Estrecho de Ormuz, este martes 25 de agosto.

Aunque de momento no se ha confirmado por parte de ninguna de las naciones, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán habría expresado su esperanza de llegar a un acuerdo.

Secundado por Qatar y Pakistán, quienes han destacado sus intentos de reactivar las negociaciones entre Estados Unidos e Irán tras el alza en las tensiones.

Estados Unidos e Irán acuerdan alto al fuego con libre navegación en el estrecho de Ormuz

De acuerdo con la agencia de noticias rusa RIA Novosti, Estados Unidos e Irán habrían alcanzado un acuerdo para el libre tránsito en el estrecho de Ormuz.

Estados Unidos e Irán acuerdan alto el fuego con libre navegación en Ormuz (Jacquelyn Martin/AP / AP Photo/Jacquelyn Martin)

Aunque de momento no dieron a conocer las condiciones del acuerdo, se espera que en próximos días se anuncie el alto al fuego, como mencionaron fuentes de ambas naciones.

Posteriormente iniciarían con negociaciones y una ronda de reuniones tácticas, para llegar un acuerdo de paz, proceso que habría iniciado desde mediados de junio.

De momento, el ministro iraní Badr bin Hamad al Busaidi dijo que espera el anuncio de la apertura del corredor temporal para los buques en el Estrecho de Ormuz.

Contrario a las recientes palabras de Donald Trump, quien lanzó una advertencia a Irán, para que no se coloquen nuevos explosivos en el Estrecho de Ormuz tras retirar varias minas.

Qatar y Pakistán siguen como mediadores para un acuerdo entre Irán y Estados Unidos

El acuerdo se da todavía con activa mediación de Qatar y Pakistán, pese a que Irán y Estados Unidos rompieron el memorándum de paz que firmaron en junio, con los ataques de julio.

El ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, Majed al Ansari señaló este martes 25 de agosto que mantienen a diario comunicación para retomar las negociaciones.

Aunque no dio detalles sobre las propuestas que Irán y Estados Unidos están sopesando, aseguró que buscan una solución diplomática a través del diálogo.