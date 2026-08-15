El gobierno de Irán lanzó un desafío contra Donald Trump al advertir que el estrecho de Ormuz no se va a reabrir en tanto Estados Unidos no cumpla con las condiciones del acuerdo de paz.

“La reapertura o no del estrecho dependerá del cumplimiento de las condiciones que Estados Unidos debe acatar” Abbas Araghchi. Ministro de Asuntos Exteriores de Irán.

Así lo sentenció el Ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, quien dijo que el estrecho de Ormuz no reabrirá en tanto Estados Unidos siga sin cumplir las demandas iraníes.

Además, el ministro acusó que el acuerdo de paz establecido en junio de 2026, no ha sido cumplido por Estados Unido, debido a que señaló que han reanudado los ataques.

Irán advierte que no reabrirán estrecho de Ormuz si Estados Unidos no cumple condiciones

El presidente Donald Trump ha exigido de manera reiterada la reapertura del estrecho de Ormuz que Irán volvió a cerrar tras los más recientes ataques de Estados Unidos.

Sin embargo, Irán desafió al mandatario debido a que señaló que el paso marítimo no se va a reabrir en tanto Estados Unidos no cumpla con las condiciones que ha planteado.

Al respecto, el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, declaró el 15 de agosto que las demandas de Trump resultan inaceptables, ya que no ha habido disposición por parte de Estados Unidos.

Estrecho de Ormuz. Trump. (Eduardo Díaz/SDPNoticias)

Por este motivo, Irán sostiene que el estrecho de Ormuz seguirá cerrado, supeditando cualquier modificación de su postura al cumplimiento previo de las exigencias presentadas por sus altos mandos.

De este modo, la firme negativa que expresó el ministro de asuntos exteriores de Irán reafirma la postura estratégica frente a las intensas presiones dictadas por el gobierno del presidente estadounidense.

Irán acusa a Estados Unidos de violar acuerdo de paz

Al rechazar la reapertura del estrecho de Ormuz, Abbas Araghchi, denunció que Estados Unidos vulneró el acuerdo de paz de Islamabad, firmado previamente para la resolución del conflicto.

Según el Ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, el documento suscrito en junio de 2026 estipulaba el fin definitivo de las hostilidades y no una tregua temporal.

Irán vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz tras bloqueo de Estados Unidos (Yazmín Betancourt / SDPnoticias )

Asimismo, el funcionario del gobierno irán sostuvo que la reanudación de los ataques estadounidenses destruyó el marco legal pactado entre ambas naciones involucradas.

Debido a dicho contexto, Abbas Araghchi descartó la existencia de un alto el fuego vigente que deba ser prorrogado debido a las recientes agresiones que se han lanzado.