El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró su amenaza de declarar el estrecho de Ormuz como territorio estadounidense, pues señaló que así ocurrirá luego de derrotar a Irán.

“Muy pronto declararé el Estrecho de Ormuz un territorio de Estados Unidos” Donald Trump

Así lo advirtió el mandatario al encabezar un mitin político, durante el cual sostuvo que el conflicto en Medio Oriente está cerca de terminar, pues aseveró que Irán está a punto de ser derrotado.

Tras la nueva amenaza de Donald Trump sobre la toma del estrecho de Ormuz, el gobierno de Irán respondió con un contundente mensaje en el que rechazó las intenciones del presidente de Estados Unidos.

Donald Trump insiste en que Estados Unidos tomará posesión del estrecho de Ormuz

El viernes 14 de agosto, al encabezar un mitin político en una academia de policía en Long Island, en el estado de Nueva York, el presidente Donald Trump insistió en amenazar con declarar el estrecho de Ormuz como territorio estadounidense.

Ante cientos de simpatizantes, el mandatario republicano refirió que la toma del estrecho de Ormuz se va a llevar a cabo una vez que se logre derrotar a Irán, lo cual afirmó, no está muy lejos de que se concrete.

Lo anterior debido a que en su discurso, Donald Trump resaltó que las acciones militares que se están ejecutando han avanzado por buen camino, por lo cual incluso refirió que Irán está siendo muy derrotado.

“Después de terminar de derrotar a Irán, que está siendo muy mal derrotado, muy pronto declararé el Estrecho de Ormuz un territorio de Estados Unidos” Donald Trump

Cabe destacar que la reiteración sobre la toma del estrecho de Ormuz por parte del presidente, se dio mientras las negociaciones en Medio Oriente se mantienen estancadas y el plazo para concluir el alto al fuego está por vencerse.

🇺🇸 | El presidente Trump prometió declarar el Estrecho de Ormuz un territorio de EE.UU. durante un mitin en Nueva York mientras Irán y EE.UU. chocan por el control de esta vía marítima clave.



"Después de terminar de derrotar a Irán, que está siendo muy mal derrotado, muy pronto… — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 15, 2026

Irán responde a las amenazas de Trump

Luego de que Donald Trump volvió a advertir que Estados Unidos tomará el control del estrecho de Ormuz, el gobierno de Irán respondió a las amenazas al rechazar los planes del mandatario.

Fue el viceministro iraní de Asuntos Exteriores, Kazem Gharibabadi, quien compartió un mensaje en X en el que desestimó los dichos de Trump y por el contrario, afirmó que el estrecho de Ormuz seguirá siendo de Irán.

De la misma forma, el canciller indicó que el paso marítimo solo se va a abrir si así lo decide Irán, además de que refirió que la zona no puede ser tomada por un simple dicho, menos por un portaaviones y tampoco por un decreto presidencial.