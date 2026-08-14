El presidente Donald Trump aseguró que una vez derroten a Irán, declarará “pronto” el Estrecho de Ormuz como territorio estadounidense.

“Muy pronto declararé el estrecho de Ormuz territorio de los Estados Unidos”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

El mensaje del mandatario de Estados Unidos se dio durante la celebración de la victoria de los países Aliados en la Segunda Guerra Mundial desde Nueva York.

Aunque no dio detalles sobre su presunta victoria ante Irán, Donald Trump sí aseguró que no permiten el paso, aunque el país de Medio Oriente afirmó lo contrario.

Donald Trump declarará el Estrecho de Ormuz como territorio estadounidense “pronto”

Este viernes, ante tropas estadounidenses, Donald Trump aseguró que el Estrecho de Ormuz será parte de su territorio “bastante pronto”, una vez ganen la guerra a Irán.

Sin mencionar los acuerdos, Donald Trump aseguró que Irán está sufriendo “una derrota estrepitosa” de parte de Estados Unidos, pese a la presunta escasez de armamento.

A su vez, aseguró que tienen el control total sobre el Estrecho de Ormuz y ninguna nave pasa a menos que Estados Unidos así lo apruebe.

Sin embargo, el jefe de la fuerza paramilitar Basij de Irán, Hosein Taeb, contradijo dichas afirmaciones y aseguró que el Estrecho de Ormuz sigue bajo gestión de Irán.

Y aunque no fue respuesta a la intención de que el Estrecho de Ormuz sea territorio estadounidense, sí había mencionado que Irán está en total seguridad pese a la guerra.

Donald Trump se niega a disculparse por precios de la gasolina por guerra con Irán

Aunque este señalamiento no fue retomado, Donald Trump abordó el problema del encarecimiento de la gasolina en Estados Unidos, aunque apuntó que no se disculpará por el aumento de precios.

Esto debido a que trataría de evitar que Irán tenga un arma nuclear, por lo que Donald Trump pidió a Estados Unidos que en cada pago de gasolina se debe recordar este punto.

Ya que de esta manera evitan que “un país muy malvado” pueda tener armamento nuclear, argumento al que Donald Trump sumó el que sería el mayor patrocinador de terrorismo.