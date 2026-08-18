Donald Trump dejó claro con una imagen que el estrecho de Ormuz ahora es un nuevo territorio de Estados Unidos, pero Irán se opone a esto.

Mohamad Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento de Irán, aseguró que el estrecho de Ormuz se mantendrá cerrado porque Estados Unidos no ha cumplido con sus acuerdos.

Donald Trump declara al estrecho de Ormuz nuevo territorio estadounidense

El presidente de Estados Unidos lanzó una publicación por Truth Social, en donde declaró que el estrecho de Ormuz ahora forma parte de un nuevo territorio estadounidense.

Sin decir más, la publicación de Donald Trump no fue tomada a bien pues inyectó más tensión en la relación de Estados Unidos con Irán y que mantiene al estrecho de Ormuz cerrado.

Donald Trump dice que el estrecho de Ormuz es de Estados Unidos. (@realDonaldTrump)

Irán no abrirá el estrecho de Ormuz sino hasta que Donald Trump cumpla sus acuerdos

En medio de las declaraciones de Trump sobre el estrecho de Ormuz, Irán ha declarado que no será abierto y que esto solo se logrará si Estados Unidos cumple con sus acuerdos.

Qalibaf dijo mediante un comunicado en la televisión de Irán que Estados Unidos tiene compromisos que no ha cumplido, por lo que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado.

Según la versión del iraní, Estados Unidos debe hacer el levantamiento del bloqueo naval, la descongelación de activos de Irán y el levantamiento de petróleo.

Asimismo, recordó que Donald Trump se comprometió a terminar con las operaciones militares en los frentes.