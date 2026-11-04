Donald Trump reconoce que el conflicto que Estados Unidos mantiene con Irán, influyó en la derrota del Partido Republicano, quienes perdieron el control del Congreso frente a los demócratas en las elecciones intermedias del 2026.

Desde el sitio donde se construye el salón de baile de la Casa Blanca, Donald Trump dio la razón al vicepresidente JD Vance, quien atribuyó la derrota a la guerra que inició en febrero de este 2026 y que ha ocasionado una alza en los precios de los combustibles.

Creo que es mayormente cierto porque subió un poco el precio de la gasolina a corto plazo. Donald Trump. Presidente de Estados Unidos

Donald Trump (Alex Brandon)

Trump afirma que la guerra contra Irán valió la pena pese a perder el Congreso

Pese a que perder el Congreso no estaba en sus planes, Donald Trump no está arrepentido de las decisiones que ha tomado en su segundo mandato, por el contrario, no evitaría la guerra, la cual —dice— es necesaria para evitar que Irán tenga armas nucleares.

¿Valió la pena? Sí lo creo. Sí... Si tuviera que volver a hacerlo, tendría que volver a hacerlo porque a largo plazo es la única respuesta. No se le puede permitir a Irán tener un arma nuclear. Donald Trump. Presidente de Estados Unidos

Y, una vez más, reitera lo dicho en su red social, si el hubiera estado en las boletas de las elecciones intermedias de Estados Unidos, los republicanos habrían asegurado su victoria.

“Si yo hubiera estado en la boleta, habríamos ganado” Donald Trump. Presidente de Estados Unidos

Trump dispuesto a trabajar con los demócratas

Donald Trump no está negado a trabajar con un Congreso demócrata, el mandatario se dice dispuesto a mantener una relación cordial siempre y cuando “no sean destructivos”.

De ser el caso, adelanta que usará el poder del veto. Para dejarlo más claro, publicó en la red social Truth una gorra roja con la palabra “VETO”.