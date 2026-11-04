Donald Trump reconoció la derrota electoral de los republicanos en las elecciones intermedias de Estados Unidos.

Asimismo, aseguró que, de haber estado en la boleta, los republicanos habrían “ganado por una aplastante mayoría”.

“No me presenté a las elecciones y, de haberlo hecho, ¡habríamos ganado por una aplastante mayoría! Gracias por su atención en este asunto” Donald Trump

Donald Trump (@realDonaldTrump/truthsocial)

Tras la jornada electoral, donde se definió quién controlará la Cámara de Representantes, los demócratas consiguieron 54 curules, mientras que los republicanos lograron solo 44.

Con estos resultados, los republicanos perdieron 7 escaños y los demócratas lograron obtener el control de la cámara.

Republicanos perdieron porque él no estaba en la boleta, asegura Donald Trump

Tras la jornada electoral de Estados Unidos, Donald Trump aseguró a The New York Times que los republicano no ganaron porque él no estaba en la boleta.

“No estaba en la boleta y por eso no pudimos movilizar suficientes votantes”, aseveró el presidente al medio estadounidense.

Cabe señalar que, durante los 30 mítines que realizó por el país, Donald Trump llamó a sus seguidores a emitir su voto imaginando que él estaba en la boleta electoral.

Asimismo, señaló que los ciudadanos estaban molestos por el incremento en el precio del combustible por la guerra con Irán.

Sin embargo, aseguró que no se arrepiente de haber tomado esa decisión porque fue “muy acertada” para el futuro de Estados Unidos.

“No les molesta Irán, pero probablemente no estaban contentos; no estaban contentos con el precio del petróleo… Pero no me arrepiento en absoluto de esa decisión. De hecho, fue una decisión muy acertada para el futuro del país y del mundo” Donald Trump

Además, Donald Trump señaló que los problemas de inflación vienen de las administraciones de sus predecesores y aseveró que los precios del combustible y de alimentos ya están bajando.

Trump recuerda que tiene el “poder del veto”; demócratas ya lo están buscando, asegura

Por otra parte, Donald Trump recordó que tiene el “poder del veto” por lo que los demócratas ya lo buscan para buscar la colaboración.

Asimismo, aseguró que “si tienen buenas ideas”, estará dispuesto a colaborar con este grupo.