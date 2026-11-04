El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, culpó a la guerra de Donald Trump contra Irán por la derrota del Partido Republicano en las elecciones legislativas de 2026, que permitieron a los demócratas recuperar el control del Congreso.

“Una de las cosas con las que los analistas de datos de nuestro lado estaban obsesionados era la “composición”: si el electorado se veía lo suficientemente cercano a 2024 para que los republicanos ganaran. Y a pesar de las encuestas que mostraban una victoria aplastante de los demócratas, los datos seguían contándonos la misma historia: en algunos estados la participación era simplemente aceptable, en otros era francamente impresionante, y en ningún estado era catastrófica. Había un genuino sentido de optimismo en nuestro equipo: nuestra gente estaba apareciendo.” JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos

A través de un mensaje publicado en X, JD Vance reconoció que numerosos votantes que respaldaron a Donald Trump y a él mismo en las elecciones presidenciales de 2024 cambiaron su preferencia electoral y votaron por los demócratas.

“La razón por la que perdimos es la guerra”, escribió el vicepresidente, quien también admitió que habían recibido advertencias sobre el descontento de los ciudadanos tras las elecciones en Estados Unidos.

JD Vance culpa a la guerra de Trump contra Irán de la derrota republicana en las elecciones de 2026 (@JDVance / X)

JD Vance enumera las cuatro razones por las que los votantes abandonaron a Trump

De acuerdo con un encuestador citado por JD Vance, los votantes que cambiaron su apoyo al Partido Republicano señalaron cuatro motivos principales para hacerlo:

Terminar la guerra: Los ciudadanos quieren poner fin al conflicto bélico de Estados Unidos contra Irán. Atender el costo de vida y la inflación: Los votantes consideran prioritario que el gobierno se concentre en mejorar la economía de las familias estadounidenses. Poner a América primero: Exigen que la administración de Donald Trump priorice los intereses de Estados Unidos. Cambiar la relación con Israel: Los ciudadanos también expresaron su inconformidad con la postura del gobierno estadounidense respecto a Israel.

“Pero la verdadera razón por la que perdimos es obvia para casi todos. Otro encuestador —una de las personas más inteligentes que conozco en política— me dijo ayer que perderíamos la boleta genérica por 13 puntos. Me sentía negativo antes del martes, pero incluso yo quedé impactado por esto. En sus encuestas, vio que muchos votantes de Trump 2024 estaban enojados y planeaban votar por demócratas. Les preguntó a esos votantes que nos habían abandonado qué los haría volver a nuestro equipo. Las cuatro respuestas principales, que representaban casi todas las respuestas, fueron:1) Terminar la guerra2) Enfocarse en el costo de vida/inflación3) Poner a América primero4) Cambiar nuestra relación con Israel” JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos

JD Vance culpa a la guerra de Trump contra Irán de la derrota republicana en las elecciones de 2026 (@JDVance / X)

JD Vance reconoce fallas en el mensaje económico republicano

El vicepresidente JD Vance también descartó que la participación electoral fuera el principal problema de los republicanos, pues aseguró que sus simpatizantes acudieron a las urnas en cantidades importantes.

Sin embargo, reconoció que el mensaje económico del partido no fue suficientemente contundente durante la campaña.

Finalmente, Vance llamó a los republicanos a reconocer los errores, canalizar su inconformidad y trabajar para recuperar el respaldo ciudadano.