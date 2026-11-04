Elecciones intermedias de Estados Unidos se dividen entre republicanos y demócratas

Estas elecciones intermedias 2026 de Estados Unidos han dejado una fuerte división en el país entre republicanos y demócratas.

Cabe recordar que estas elecciones son para renovar 36 gubernaturas, así como las 435 curules de la Cámara de Representantes y 35 escaños en el Senado.

En estos 12 estados ganó el partido de Donald Trump

Las elecciones intermedias de Estados Unidos 2026 han dejado sorpresivos resultados electorales, toda vez que los republicanos no refrendaron su victoria en al menos 4 estados clave del país.

De acuerdo con los resultados de la contienda, el partido de Donald Trump ganó en estos 12 estados:

Alabama, con Thomas Tuberville Arkansas, con Sarah Huckabee Carolina del Sur, con Alan Wilson Dakota del Sur, con Larry Rhoden Florida, con Byron Donalds Idaho, con Brad Little Nebraska, con Jim Pillen New Hampshire, con Kelly Ayote Oklahoma, con Mike Mazzei Tennessee, con Marsha Blackburn Vermont, con Phil Scott Wyoming, con Eric Barlow

El resultado histórico para el Partido Republicano es su derrota en el estado de Texas, el cual era considerado su bastión pues desde 1994 ningún candidato demócrata había obtenido la gubernatura.

Además, estados como Georgia, Iowa y Ohio también cambiarán de partido tras favorecer en las urnas a los candidatos demócratas.

Demócratas logran la victoria en 24 estados

Las elecciones intermedias de Estados Unidos favorecieron enormemente al Partido Demócrata, el cual logró arrebatarle 4 gubernaturas a los republicanos en estados de gran relevancia como el caso de Texas.

Puntualmente, los resultados arrojan que los demócratas se llevan 24 de las 36 gubernaturas que estaban en juego:

Alaska, con Jonathan S. Kreiss-Tomkins Arizona, con Katie Hobbs California, con Xavier Becerra Colorado, con Phil Weiser Connecticut, con Ned Lamont Georgia, con Keisha Lance Hawái, con Josh Green Illinois, con JB Pritzker Iowa, con Rob Sand Kansas, con Cindy Holscher Maine, con Hannah M. Pingree Maryland, con Wes Moore Massachusetts, con Maura Healey Michigan, con Jocelyn Benson Minnesota, con Amy Klobuchar Nevada, con Aaron D. Ford Nueva York, con Kathy C. Hochul Nuevo México, con Deb Haaland Ohio, con Amy Acton Oregón, con Tina Kotek Pensilvania, con Josh Shapiro Rhode Island, con Helena Buonanno Texas, con Gina Hinojosa Wisconsin, con David Crowley

Estos resultados serían una respuesta a los dos años de gobierno de Donald Trump, los cuales han sido señalados y criticados debido a sus duras políticas migratorias y económicas.