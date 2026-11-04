Elecciones intermedias de Estados Unidos se dividen entre republicanos y demócratas

Estas elecciones intermedias 2026 de Estados Unidos han dejado una fuerte división en el país entre republicanos y demócratas.
Cabe recordar que estas elecciones son para renovar 36 gubernaturas, así como las 435 curules de la Cámara de Representantes y 35 escaños en el Senado.
En estos 12 estados ganó el partido de Donald Trump
Las elecciones intermedias de Estados Unidos 2026 han dejado sorpresivos resultados electorales, toda vez que los republicanos no refrendaron su victoria en al menos 4 estados clave del país.
De acuerdo con los resultados de la contienda, el partido de Donald Trump ganó en estos 12 estados:
- Alabama, con Thomas Tuberville
- Arkansas, con Sarah Huckabee
- Carolina del Sur, con Alan Wilson
- Dakota del Sur, con Larry Rhoden
- Florida, con Byron Donalds
- Idaho, con Brad Little
- Nebraska, con Jim Pillen
- New Hampshire, con Kelly Ayote
- Oklahoma, con Mike Mazzei
- Tennessee, con Marsha Blackburn
- Vermont, con Phil Scott
- Wyoming, con Eric Barlow
El resultado histórico para el Partido Republicano es su derrota en el estado de Texas, el cual era considerado su bastión pues desde 1994 ningún candidato demócrata había obtenido la gubernatura.
Además, estados como Georgia, Iowa y Ohio también cambiarán de partido tras favorecer en las urnas a los candidatos demócratas.
Demócratas logran la victoria en 24 estados
Las elecciones intermedias de Estados Unidos favorecieron enormemente al Partido Demócrata, el cual logró arrebatarle 4 gubernaturas a los republicanos en estados de gran relevancia como el caso de Texas.
Puntualmente, los resultados arrojan que los demócratas se llevan 24 de las 36 gubernaturas que estaban en juego:
- Alaska, con Jonathan S. Kreiss-Tomkins
- Arizona, con Katie Hobbs
- California, con Xavier Becerra
- Colorado, con Phil Weiser
- Connecticut, con Ned Lamont
- Georgia, con Keisha Lance
- Hawái, con Josh Green
- Illinois, con JB Pritzker
- Iowa, con Rob Sand
- Kansas, con Cindy Holscher
- Maine, con Hannah M. Pingree
- Maryland, con Wes Moore
- Massachusetts, con Maura Healey
- Michigan, con Jocelyn Benson
- Minnesota, con Amy Klobuchar
- Nevada, con Aaron D. Ford
- Nueva York, con Kathy C. Hochul
- Nuevo México, con Deb Haaland
- Ohio, con Amy Acton
- Oregón, con Tina Kotek
- Pensilvania, con Josh Shapiro
- Rhode Island, con Helena Buonanno
- Texas, con Gina Hinojosa
- Wisconsin, con David Crowley
Estos resultados serían una respuesta a los dos años de gobierno de Donald Trump, los cuales han sido señalados y criticados debido a sus duras políticas migratorias y económicas.