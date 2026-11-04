Elecciones intermedias de Estados Unidos se dividen entre republicanos y demócratas

Estas elecciones intermedias 2026 de Estados Unidos han dejado una fuerte división en el país entre republicanos y demócratas.

Cabe recordar que estas elecciones son para renovar 36 gubernaturas, así como las 435 curules de la Cámara de Representantes y 35 escaños en el Senado.

En estos 12 estados ganó el partido de Donald Trump

Las elecciones intermedias de Estados Unidos 2026 han dejado sorpresivos resultados electorales, toda vez que los republicanos no refrendaron su victoria en al menos 4 estados clave del país.

De acuerdo con los resultados de la contienda, el partido de Donald Trump ganó en estos 12 estados:

  1. Alabama, con Thomas Tuberville
  2. Arkansas, con Sarah Huckabee
  3. Carolina del Sur, con Alan Wilson
  4. Dakota del Sur, con Larry Rhoden
  5. Florida, con Byron Donalds
  6. Idaho, con Brad Little
  7. Nebraska, con Jim Pillen
  8. New Hampshire, con Kelly Ayote
  9. Oklahoma, con Mike Mazzei
  10. Tennessee, con Marsha Blackburn
  11. Vermont, con Phil Scott
  12. Wyoming, con Eric Barlow

El resultado histórico para el Partido Republicano es su derrota en el estado de Texas, el cual era considerado su bastión pues desde 1994 ningún candidato demócrata había obtenido la gubernatura.

Además, estados como Georgia, Iowa y Ohio también cambiarán de partido tras favorecer en las urnas a los candidatos demócratas.

Demócratas logran la victoria en 24 estados

Las elecciones intermedias de Estados Unidos favorecieron enormemente al Partido Demócrata, el cual logró arrebatarle 4 gubernaturas a los republicanos en estados de gran relevancia como el caso de Texas.

Puntualmente, los resultados arrojan que los demócratas se llevan 24 de las 36 gubernaturas que estaban en juego:

  1. Alaska, con Jonathan S. Kreiss-Tomkins
  2. Arizona, con Katie Hobbs
  3. California, con Xavier Becerra
  4. Colorado, con Phil Weiser
  5. Connecticut, con Ned Lamont
  6. Georgia, con Keisha Lance
  7. Hawái, con Josh Green
  8. Illinois, con JB Pritzker
  9. Iowa, con Rob Sand
  10. Kansas, con Cindy Holscher
  11. Maine, con Hannah M. Pingree
  12. Maryland, con Wes Moore
  13. Massachusetts, con Maura Healey
  14. Michigan, con Jocelyn Benson
  15. Minnesota, con Amy Klobuchar
  16. Nevada, con Aaron D. Ford
  17. Nueva York, con Kathy C. Hochul
  18. Nuevo México, con Deb Haaland
  19. Ohio, con Amy Acton
  20. Oregón, con Tina Kotek
  21. Pensilvania, con Josh Shapiro
  22. Rhode Island, con Helena Buonanno
  23. Texas, con Gina Hinojosa
  24. Wisconsin, con David Crowley

Estos resultados serían una respuesta a los dos años de gobierno de Donald Trump, los cuales han sido señalados y criticados debido a sus duras políticas migratorias y económicas.

Elecciones intermedias de Estados Unidos se dividen entre republicanos y demócratas
Elecciones intermedias de Estados Unidos se dividen entre republicanos y demócratas (Google)