El medio The Wall Street Journal reporta que Donald Trump habría rechazado la tregua de 7 días con Irán.

Teherán propuso la reapertura del estrecho de Ormuz y reanudar las conversaciones acerca de su programa nuclear a cambio de que Estados Unidos levantara el bloqueo a los puertos iraníes.

Además de que elimine las sanciones sobre las ventas de petróleo de Irán y se respete un alto al fuego en el que se incluye a Líbano.

Sin embargo, la postura de Donald Trump buscaría seguir con el conflicto.

Trump habría rechazado tregua de 7 días con Irán; Estados Unidos reanudaría bombardeos

Donald Trump habría dicho a sus asesores que espera reanudar bombardeos contra Irán tras las elecciones de mitad de mandato de noviembre en Estados Unidos.

Aunque Trump afirma públicamente que Irán suplica por un acuerdo, The Wall Street Journal indica que en privado se muestra escéptico de que Teherán acepte sus demandas.

Por ello, comenzaría con una nueva campaña de bombardeos. No obstante, se desconoce el alcance de los ataques.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (Jacquelyn Martin/AP / AP Photo/Jacquelyn Martin)

Trump no buscaría operaciones militares a gran escala, ya que Estados Unidos pretende tener reservas de municiones en caso de contingencias.

Los Estados Unidos estarían confiados en que la presión económica obligará a Irán para firmar un acuerdo favorable con Washington y los estados árabes del Golfo Pérsico que lo apoyan.

Por su parte, Irán, que ha presentado algunas propuestas para terminar la guerra, ha reconocido que la crisis económica en su país crece.

Sin embargo, la Guardia Revolucionaria Islámica ha declarado que está preparada para una guerra prolongada y que no considerará nuevas fórmulas para un acuerdo.

Su intención es retomar los términos del acuerdo con Trump que se planteó en junio pasado, donde se prometía aliviar las sanciones a la venta del petróleo.

Así como dar acceso a los activos iraníes congelados y reconocer a Teherán como administrador del estrecho de Ormuz.