El presidente Donald Trump arremetió contra la cadena Fox News al acusarla de favorecer a los demócratas por darles demasiada cobertura en medio de la jornada electoral, que se realiza este martes 3 de noviembre,

A través de su red social, Donald Trump acusó a Fox Corporation de realizar donaciones a políticos y organizaciones demócratas. Entre los nombres que mencionó el mandatario se encuentran:

Hakeem Jeffries

Jamie Raskin

Ted Lieu

Pete Aguilar

Trump acusa a Fox News de respaldar a sus opositores demócratas en la jornada electoral

En medio de la jornada electoral de Estados Unidos, el presidente Donald Trump acusó a Fox News por dar demasiada cobertura a los demócratas y de mantener una postura contraria a su administración.

Trump acusa a Fox News de favorecer a los demócratas durante la jornada electoral (Captura de pantalla)

Asimismo, Trump dijo que los niveles de audiencia de Fox News disminuyeron 27% por cubrir a sus adversarios políticos, a quienes calificó despectivamente como “demócratas obsesionados con él”.

El mandatario sostuvo que sus cifras de popularidad son mejores que nunca, teniendo la aprobación del 99%, asegurando que la audiencia de Fox News bajó por estar en su contra.

No es de extrañar que los índices de audiencia de Fox News se estén desplomando, y van a caer aún más. Han bajado muchísimo, no por mi culpa, ¡sino porque están en mi contra! Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Pese a los señalamientos de Trump, Lachlan Murdoch, director de Fox Corporation, atribuyó la baja de audiencia al cansancio de los espectadores y a la comparación con un periodo de alta actividad informativa.