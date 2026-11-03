El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) amenazó con arrestar a quienes voten ilegalmente en Estados Unidos.

El 3 de noviembre se realizan las elecciones intermedias en Estados Unidos, con las que se definirá si los demócratas o republicanos asumirá el control de las dos cámaras del Congreso.

Hasta el momento, el ICE ha informado de la detención de más de 33 migrantes que trataron de votar y que han participado en otras elecciones de Estados Unidos.

ICE amenaza a con arrestar a quienes voten ilegalmente en Estados Unidos

El ICE realiza operativos en lugares cercanos a las zona habilitadas para recibir votos y lanzaron un fuerte comunicado en sus redes sociales.

La amenaza fue contundente, si algún ciudadano con un estatus migratorio irregular acude a votar, el ICE buscará detenerlo.

Si votas ilegalmente, te encontramos. Te rastrearemos, te arrestaremos y te procesaremos. No habrá escapatoria. ICE

ICE amenaza con arrestar a inmigrantes que acudan a votar (X/@ICEgov)

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos aseguró que no realizaría operaciones en áreas de votaciones, pero, el ICE intervendría si identificaban una “amenaza activa”.

Migrantes temen acudir a votar tras las amenazas del ICE, quienes presumieron que durante la jornada electoral han detenido a 33 personas por presunta “votación ilegal”.

ICE presume detenciones de extranjeros durante elecciones en Estados Unidos

Durante la jornada electoral del martes 3 de noviembre, el ICE ha compartido fotos y videos de las detenciones de inmigrantes que trataron de votar.

El ICE denomina estas detenciones como operativos contra el fraude electoral.

Uno de los casos de detención fue el de un ciudadano canadiense, a quien señalan de votar en elecciones primarias y generales en 2022, 2024 y 2026.

“Los ciudadanos merecen elecciones justas y honestas”, mencionó el ICE en su publicación.

Por otra parte, organizaciones en apoyo a los derechos de los migrantes han difundido información para apoyar a quienes quiera emitir su voto.