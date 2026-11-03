El presidente Donald Trump no logró que la Corte Suprema excluyera unas 20 mil boletas por correo disputadas en California antes de las elecciones intermedias.

La decisión mantiene vigente la negativa de tribunales inferiores a separar los votos cuestionados, mientras continúa el litigio sobre la ciudadanía de quienes emitieron esas boletas.

El gobierno federal sostiene que las boletas podrían corresponder a personas no ciudadanas, pero autoridades de California consideran poco fiable la lista utilizada para identificarlas.

¿Por qué la Corte Suprema rechazó la petición de Trump?

La administración Trump pidió una medida cautelar para impedir que California mezclara las boletas impugnadas con las consideradas legales mientras avanzaba el proceso judicial.

El procurador general D. John Sauer argumentó que, una vez mezcladas, las boletas cuestionadas no podrían recuperarse para separarlas posteriormente del resto de los votos.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (Alex Brandon/AP / AP Photo/Alex Brandon)

Sin embargo, tribunales inferiores respaldaron a California y advirtieron que retirar las boletas durante una elección en curso provocaría dificultades logísticas y afectaría la confianza.

El juez federal David O. Carter señaló que separar los votos podría causar estragos y cuestionó que se actuara contra ciudadanos mediante acusaciones todavía no probadas.

Un panel de apelaciones confirmó esa resolución por 2-1, con votos favorables de un juez designado por Trump y otro nombrado por Joe Biden.

El magistrado restante, también designado por Trump, discrepó y sostuvo que la negativa de California a separar las boletas podía favorecer violaciones de la ley federal.

California tiene aproximadamente 23 millones de votantes registrados y comenzó a recibir votos por correo desde octubre, por lo que cientos de miles ya fueron procesados.