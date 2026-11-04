Este martes, tres astronautas de la NASA emitieron su voto desde la Estación Espacial Internacional mientras se desarrollaban las elecciones intermedias en Estados Unidos.

A través de un video difundido en redes sociales, uno de sus tripulantes compartió parte del proceso, demostrando que el ejercicio democrático puede llevarse a cabo incluso a cientos de kilómetros de la Tierra.

Elecciones intermedias de Estados Unidos: ¿Cómo votan los astronautas en el espacio?

A unos 400 kilómetros de altitud, los astronautas de la NASA participaron en los comicios mediante un sistema especial de votación electrónica que permite a sus ciudadanos ejercer su derecho al sufragio.

La medida forma parte de un procedimiento implementado desde hace años para garantizar que los miembros de las misiones espaciales no pierdan la oportunidad de votar.

Yes, you can even vote from space! All three US crew members had the privilege of voting from space station. We filled out an electronic ballot and sent it securely to the election officials. pic.twitter.com/hJCExQ2nKr — Anil Menon (@astro_anil) November 3, 2026

Como parte de este proceso, las boletas son enviadas de manera digital desde la Tierra y transmitidas de forma segura a la Estación Espacial Internacional.

Una vez completado el voto, éste es devuelto electrónicamente a las autoridades electorales correspondientes para ser contabilizado junto con el resto de sufragios.

¿Qué se vota en las elecciones intermedias de Estados Unidos?

Estados Unidos celebra este 3 de noviembre de 2026 la realización de las elecciones intermedias, proceso en el que se somete a votación los siguientes cargos: