Un tribunal federal de apelaciones en Estados Unidos, falló a favor de la reanudación de las deportaciones exprés promovidas por la administración de Donald Trump.

Esta decisión revoca el bloqueo previo las deportaciones exprés y autoriza al gobierno de Donald Trump a reactivar la medida en cualquier punto del territorio de Estados Unidos.

Vuelos de deportaciones (Valerie Gonzalez / AP)

¿Qué son las deportaciones exprés que promueve Donald Trump?

Las deportaciones exprés que promueve Donald Trump son una medida administrativa que permite expulsar de Estados Unidos a migrantes ilegales sin la necesidad de que comparezcan ante un juez.

Con esta resolución, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) puede aplicar el proceso a cualquier migrante detenido en Estados Unidos que no demuestre que tiene sus papeles en regla.

Esto significa que una persona detenida en cualquier parte de la nación puede ser expulsada en cuestión de días, omitiendo el proceso judicial y migratorio tradicional.

Aún más, el fallo del tribunal aclara que el gobierno tiene la facultad de aplicar este proceso y que los agentes no tienen la obligación de brindar asesoría a los detenidos sobre cómo evitar la expulsión

Algo que ya se había visto en las primeras expulsiones ordenadas por la administración de Donald Trump.

Avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se prepara para deportar migrantes (@PressSec | X )

El fallo desata la polémica sobre las deportaciones exprés

La decisión fue tomada por un panel de tres jueces; sin embargo, hay mucha polémica alrededor, pues dos de esos jueces fueron elegidos directamente por Donald Trump .

Además, el fallo ha generado una fuerte oposición por parte de defensores de los derechos civiles en Estados Unidos, pues las deportaciones exprés tiene varias falencias.

“La presión del gobierno de Trump para realizar deportaciones por la vía rápida someterá a las personas a un sistema injusto y propenso a errores.” Anand Balakrishnan, abogado de la ACLU

Entre otras cosas, se menciona que no existen las condiciones para evitar errores, como la expulsión de residentes de larga duración.

Anteriormente se han dado casos de personas con más de dos años de residencia que fueron procesadas erróneamente bajo este esquema acelerado.

Advierten que el fallo socava el principio fundamental del debido proceso al privar a los migrantes de una oportunidad real de ser escuchados ante una autoridad judicial.