A través de redes sociales, el Comando Sur de Estados Unidos compartió un mensaje en el que informó que se ejecutó un ataque contra un buque en el Caribe que dejó un saldo de tres muertos.

“La Fuerza de Tarea Conjunta ‘Southern Spear’, realizó un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas” Comando Sur de Estados Unidos

Estados Unidos realiza nuevo ataque contra buque en el Pacífico

En seguimiento a las acciones que se han desplegado en contra del narcotráfico internacional, Estados Unidos ejecutó un nuevo ataque contra un buque en el Caribe este 13 de febrero.

Sobre lo ocurrido, el Comando Sur de Estados Unidos indicó que la operación que dejó un saldo de tres muertos, fue comandada por el general Francis L. Donovan.

Asimismo, explicó que se trata de un “ataque cinético letal” en contra de la embarcación que, se asegura, era operada por integrantes de alguna de las Organizaciones Terroristas Designadas.

“La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y participaba en operaciones de narcotráfico” Comando Sur de Estados Unidos

On Feb. 13, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/y50Pbtexfi — U.S. Southern Command (@Southcom) February 14, 2026

Al abordar el tema de las acciones criminales que realizaba el buque, aseveró que en acciones de inteligencia se pudo confirmar que solía recorrer rutas conocidas de trasiego de drogas en el Caribe.

Incluso, sin abundar en detalles, el Comando Sur de Estados Unidos aseveró que en las investigaciones se pudo establecer que la embarcación era parte de operaciones de narcotráfico.

Finalmente, el organismo refirió que el ataque acabó con la vida de “tres narcoterroristas“, mientras que no se registró ninguna baja de elementos de la fuerza militar estadounidense.