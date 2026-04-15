Un tren de carga se descarriló en North Bergen, Nueva Jersey, Estados Unidos dejando un derrame con líquido inflamable.

Lo que ha generado alerta en la zona y por lo que ya se investigan las causas del descarrilamiento del tren que no reportó heridos.

Derrame de líquidos inflamables, tras descarrilamiento de tren en Estados Unidos

Un descarrilamiento de un tren en Estados Unidos alertó, pues se trataba de una carga química, dejando un derrame de líquido inflamable sobre las vías.

Según medios locales, se trataba de un tren de la compañía CSX que se salió de las vías, dejando afectados 11 vagones, de los cuales algunos volcaron.

De estos vagones volcados del tren, uno de estos contenía acetato de etilo, altamente inflamable, y el cual sufrió una fuga, pese a esto no se registraron incendios.

Asimismo, el tren también transportaba propano y hexaldehído, líquidos inflamables altamente peligrosos, aunque no se registraron derrames.

🇺🇸🚈 Descarrila un tren de mercancías con líquidos inflamables en EEUU



El incidente registrado en Nueva Jersey dejó un total de 11 vagones fuera de las vías, 7 de ellos volcados.



👉 Uno de los coches transportaba acetato de etilo y sufrió un derrame. En cambio, otros dos… pic.twitter.com/H2vr23rpFJ — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) April 15, 2026

Ya se investigan descarrilamiento de tren con líquidos inflamables en Estados Unidos

Tras los hechos del descarrilamiento de tren con líquidos inflamables en Estados Unidos, las autoridades del Departamento Regional de Bomberos y Rescate de North Hudson confirmaron que se inició una investigación.

Luego de declarar que la situación resultó preocupante ante la presencia de tres sustancias químicas inflamables y peligrosas.

Por su parte, la empresa CSX aseguró que tras el descarrilamiento de su tren ya se trabaja para activar la “limpiar la zona afectada”, pues su prioridad son las persianas y el medio ambiente.