Un tren de carga se descarriló durante la madrugada de este viernes 20 de marzo en la comunidad de Cuyutlán, en el estado de Colima. El accidente dejó al menos tres personas heridas.

Fuentes reportan que el tren estaba conformado por dos locomotoras y 22 vagones. Su descarrilamiento no causó afectaciones viales, pero aún se desconocen las razones del accidente.

Reportan tres heridos tras descarrilamiento en Cuyutlán, Colima

Durante la madrugada de este viernes se registró el descarrilamiento de un tren en Cuyutlán, Colima que transportaban pellet —cilindros comprimidos, generalmente de madera, aserrín o biomasa—.

Tren se descarrila en Cuyutlán, Colima (Redes sociales)

Los tres heridos eran miembros de la tripulación del tren y no presentaron afectaciones graves por lo que, tras ser atendidos por personal de emergencia, no requirieron ser llevados a un hospital.

Ante el tipo de material que cargaba el tren, ambas locomotoras comenzaron a incendiarse, lo que provocó una alta presencia de cuerpos de seguridad y emergencia en el sitio.

Personal de la empresa y autoridades de Protección Civil de Colima retiraron los vagones descarrilados del tren y comenzaron el peritaje para determinar las causas del incidente.