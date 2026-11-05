La Torre Eiffel cerró temporalmente sus puertas al público por la huelga nacional en Francia convocada este jueves 5 de noviembre por alianzas intersindicales.

Así lo dio a conocer la empresa gestora de la Torre Eiffel, en Francia, indicando que el monumento suspenderá sus actividades durante toda la jornada de protestas.

Tras confirmarse el cierre se invitó a los visitantes que hayan comprados entradas digitales para que consulten sus correos para tener información sobre sus reservas.

Torre Eiffel (Fotografía especial)

Torre Eiffel cierra; Museo del Louvre y Museo Orsay también suspenden actividades por la huelga nacional en Francia

Además del cierre de la Torre Eiffel, el Museo del Louvre y Museo Orsay también suspenden actividades.

En el caso del Louvre, este dejó de dar servicios en algunas de sus salas.

Mientras que el Museo de Orsay recortó su horario de visita al público a las 18:00 horas por la huelga nacional en Francia.

El Museo de Orsay confirmó que hará el reembolso automático de las entradas con horario reservado que fueron compradas en su taquilla oficial para visitas programadas a partir de las 16:30.

De acuerdo con las autoridades francesas, se tiene previsto que la jornada de protestas reúnan entre 500 mil y 700 mil personas.

Existe el temor de que se registren episodios de violencia como los que ocurrieron el pasado 17 de octubre donde se presentaron actos de vandalismo, saqueo y ataques a edificios públicos.