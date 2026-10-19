El Gobierno de Francia anunció toques de queda parciales ante las protestas que han derivado en distribuíos en el país.

El anuncio fue dado por el primer ministro Sébastien Lecornu, mientras el presidente Emmanuel Macron se encuentra de gira por el Golfo Pérsico.

“Es un toque de queda por territorios, parcial, me parece que, en este momento, es un instrumento más adaptado que decretar el estado de emergencia” Sébastien Lecornu, primer ministro de Francia

Laurent Nuñez, Ministro del Interior de Francia, reconoció que la policía ha “perdido el control” de las protestas en varias ciudades de Francia.

Francia aún por definir ciudades con toque de queda parcial

Las ciudades o zonas de Francia donde se implementarán toques de queda parciales aún no se dan a conocer.

Sébastien Lecornu anunció medidas económicas para los cerca de tres mil comercios afectados, entre ellas, acciones de contra el desempleo.

Los saqueos y disturbios generados a partir de las manifestaciones que iniciaron el 17 de octubre tienen de fondo el encarecimiento de la vida, así como deficiencias en servicios de salud y educación.

Lecornu dijo que hay 200 investigadores que buscan identificar a los saqueadores mediante los videos de vigilancia.

Protestas en Francia explotan a 6 meses de las elecciones

Las manifestaciones en Francia se dan a seis meses de las elecciones presidenciales. Sébastien Lecornu adjudicó las protestas a la ultraizquierda al señalar que buscan desestabilizar el proceso electoral fijado para el 18 de abril de 2027.

La disputa en las elecciones presidenciales estará entre la ultraderechista Marine Le Pen y el izquierdista Jean Luc Mélenchon.