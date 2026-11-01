El gobierno de Francia, a través del Ministerio del Interior, confirmó un total de 779 detenidos y más de 100 policías heridos durante las protestas y disturbios del 31 de octubre.

Pese a lo alto de las cifras, datos entregados por autoridades de Francia señalan una reducción considerable tanto en el número de detenidos como en el nivel de asistencia a las protestas.

Protestas en Francia (Jeremias Gonzalez / AP Photo/Jeremias Gonzalez)

Protestas en Francia del 31 de octubre dejaron 779 detenidos

El 31 de octubre, Francia vivió otra jornada de protestas, manifestaciones y disturbios, lo cual dejó un saldo de 779 detenidos; número que a pesar de ser alto, demuestra una tendencia a la baja.

Los detenidos representan un descenso respecto a los 1,314 registrados el sábado de la semana anterior y los 2,628 del 17 de octubre, que fue el día de mayor actividad en cuanto a protesta social.

Esto se debería en parte a que ha bajado la convocatoria; el Ministerio del Interior estimó la presencia de unas 320 mil personas en las calles, cifra inferior a los 550 mil manifestantes reportados en días previos.

A esto hay que sumar un estricto dispositivo de seguridad y diversas restricciones a la circulación aplicados para que las cosas no escalaran durante la jornada de protestas del 31 de octubre.

Protestas en Francia (Thibault Camus / AP Photo/Thibault Camus)

Protestas en Francia dejaron más de 100 policías heridos

Junto a la cifra de detenidos por las protestas y disturbios en Francia del 31 de octubre, el Ministerio del Interior también reportó un total de 116 policías heridos durante la jornada.

El suceso más grave ocurrió en París, concretamente en la Porte de Charenton, donde se lanzó un cóctel molotov contra un grupo de policías y gendarmes, lo que provocó heridas leves en algunos efectivos.

Ante este hecho, la Fiscalía de París una investigación formal por intento de homicidio contra personas que ejercen la autoridad pública; de momento, no hay más detalles del avance de la misma.

Se espera que las protestas en Francia continúen durante los primeros días de noviembre.