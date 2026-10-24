Luego de que este sábado 24 de octubre estalló una jornada de protestas y disturbios en Francia, autoridades han reportado cerca de mil detenidos.

El ministro del Interior, Laurent Núñez dijo que la policía arrestó a casi mil personas cuando los oficiales se enfrentaron a “un nivel extremadamente elevado de violencia” de extremistas de “ultraizquierda” vestidos de negro.

Asimismo, durante la jornada de protestas y disturbios en Francia, también dejó dos personas que resultaron heridas “gravemente”.

Cerca de mil detenidos en Francia tras una jornada de protestas y disturbios (Jean-Francois Badias / AP Photo/Jean-Francois Badias)

Enfrentamiento y detenidos durante fuerte jornada de protestas y disturbios

La jornada de protestas y disturbios de este sábado ha sido una de las más fuertes en Francia, pese al despliegue de 70 mil policías.

Dichos enfrentamientos estallaron en París y otras ciudades francesas en medio de la fuerte reacción de seguridad mientras el presidente Emmanuel Macron busca restablecer el orden en el país.

Sin embargo, medios locales apuntan que entre 410 mil y 800 mil personas en toda Francia salieron a protestar este sábado; mientras que la marcha principal en París tuvo entre 110 mil y 250 mil asistentes.

Por su parte, las autoridades francesas reportaron que durante las protestas se lanzaron objetos y proyectiles hacia las fuerzas del orden y levantando barricadas improvisadas, así como personas arrancaron tablas de protección colocadas en tiendas.