Las protestas en Francia se extendieron este 17 de octubre de 2026 por varias ciudades, en contra del encarecimiento del costo de vida, el aumento en los servicios y el deterioro de servicios públicos.

Durante la jornada se registraron enfrentamientos entre manifestantes y policías, incendios, daños a edificios públicos y bloqueos de calles en ciudades como:

París Marsella Lyon Lille Toulouse Angers Rennes Burdeos Niza Limoges Saint-Étienne Lens

protestas en Francia

Estas son las ciudades más afectadas por las protestas en Francia

Ante el aumento del costo de vida y pérdida del poder adquisitivo, miles de franceses salieron a manifestarse en ciudades en las que se han denunciado abusos de autoridad.

Los medios locales describieron el ambiente de protestas en cada ciudad de la siguiente manera.

París:

En Paris se han registrado enfrentamientos violentos con las fuerzas de seguridad, lanzamiento de objetos, barricadas y quema de contenedores en varios puntos del centro de la capital.

protestas en Francia (AFP)

Marsella:

En Marsella ocurrieron ataques a una comisaría de la policía municipal, destrozos en numerosos comercios y enfrentamientos donde las fuerzas de seguridad se vieron obligadas a replegarse por momentos.

Lyon:

En Lyon los manifestantes prendieron fuego a la oficina de turismo y a la cúpula del edificio de ONLYLYON en la Place Bellecour. Además hubo daños materiales y vandalismo de una estatua del chef Paul Bocuse

Lille:

En Lille ocurrió el lanzamiento de bengalas, botellas de vidrio y el uso de gas lacrimógeno por parte de la policía antidisturbios, además de destrozos y saqueos en el Ayuntamiento de Lille.

Toulouse:

En Toulouse, encapuchados se enfrentaron a la policía con proyectiles y artefactos pirotécnicos. También hubo saqueos a varias tiendas y comercios del centro histórico, con un saldo de 53 detenidos.

protestas en Francia

Angers:

En Angers los grupos de manifestantes se dirigieron al Ayuntamiento, donde rompieron las puertas de cristal de la entrada principal y se enfrentaron directamente con las fuerzas del orden.

Rennes:

En Rennes, la place de la República se volvió una zona de enfrentamiento directo, en la que grupos radicales de ultraizquierda y bloques negros atacaron a las fuerzas de seguridad.

Burdeos:

En Burdeos la residencia oficial de la prefecta de Gironda, Sophie Brocas, fue saqueada por grupos de manifestantes, mientras que comercios del centro de la ciudad sufrieron destrozos y saqueos.

Niza:

En Niza la manifestación pacífica fue interrumpida por bloques negros que saquearon comercios, quemaron botes de basura y vandalizaron el centro de videovigilancia de la ciudad.

Limoges:

En Limoges, un grupo de manifestantes incendió y destruyó gran parte del histórico ayuntamiento, mientras que la policía intentaba controlar a los responsables.

protestas en Francia

Saint-Étienne:

En Saint-Étienne un manifestante de alrededor de 20 años perdió la mano derecha este tras la explosión de una granada antidisturbios. Se registró también la vandalización de escaparates comerciales.

Lens:

En Lens la protesta local transcurrió sin grandes altercados o disturbios, debido en parte a una menor afluencia por las vacaciones escolares y al traslado de manifestantes hacia Lille.

protestas en Francia

Dia de Furia ¿por qué protestan en Francia?

Las protestas del llamado “Día de Furia” en Francia comenzaron por reclamos estudiantiles, pero terminaron convirtiéndose en una movilización más amplia contra el aumento al costo vida y deterioro de servicios.

En la jornada del sábado se produjo una “escalada de la violencia” y más de 400 personas resultaron detenidas en toda Francia, según confirmó el Ministerio del Interior.