El gobierno de Francia desplegará 70 mil policías y militares en distintas ciudades del país para prevenir nuevos disturbios durante las protestas convocadas para este sábado 24 de octubre.

Laurent Nuñez, ministro del Interior de Francia, detalló que han detectado llamados en redes sociales a cometer abusos y saqueos durante la nueva movilización, por lo que se reforzará la seguridad.

Francia se anticipa a violencia en nuevas protestas y ordena el despliegue de 70 mil policías

Con el objetivo de evitar que se repitan los enfrentamientos y actos vandálicos en las protestas de este fin de semana, el gobierno francés ordenó el despliegue de 70 mil policías y militares para reforzar la seguridad.

De acuerdo con la información, los disturbios registrados en la protesta del pasado 17 de octubre dejaron daños en aproximadamente 3 mil comercios, por lo que ahora se reforzará la vigilancia.

Francia refuerza la seguridad con 70 mil policías ante nuevas protestas (Christophe Ena / AP Photo/Christophe Ena)

El ministro Laurent Nuñez adelantó que las fuerzas de seguridad actuarán con firmeza contra quienes participen en actos violentos y, además de policías y militares, participarán unidades especializadas.

Además del despliegue de 70 mil policías y militares, el gobierno de Francia incluirá en el operativo:

Vehículos blindados de la gendarmería

Camiones con cañones de agua

Helicópteros

Drones

Vallas para proteger edificios públicos

Con estas acciones, el gobierno francés busca impedir nuevos saqueos, incendios y enfrentamientos entre manifestantes y policías, en medio de las exigencias por el elevado costo de vida en el país.

Cabe mencionar que los negocios han comenzado a tomar precauciones para evitar daños en las nuevas protestas. Han colocado tablones de madera en puertas y han cerrado sus establecimiento.