Donald Trump habría retomado la Medalla de Defensa Fronteriza de México, tal como anunció del Departamento de Defensa de Estados Unidos; agentes podrán ganarla así.

Desde su llegada, Donald Trump ha implementado diversas medidas contra los migrantes a quienes llama “invasores”, por lo que parte de su gobierno se ha visto definido por el endurecimiento de sus políticas.

Entre ellas está el aumentar el muro fronterizo, así como la revisión y cancelación de visas, pero también decretar emergencia nacional en la frontera sur de Estados Unidos con México.

Estados Unidos anuncia Medalla de Defensa Fronteriza de México para sus agentes

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth anunció la Medalla de Defensa Fronteriza de México, la cual espera entregar pronto a sus agentes, tal como destacó en sus redes sociales.

La restaurada Medalla de Defensa Fronteriza de México tendrá efecto inmediato para reconocer a quienes, como su nombre lo dice, protegen a Estados Unidos en la frontera con México, en coordinación con CBP.

“Asegurar la frontera sur, proteger la integridad territorial de Estados Unidos y defender nuestra patria son prioridades del Departamento de Defensa”. Anthony J. Tata, subsecretario de Defensa

Desde el 13 de agosto el Pentágono había adelantado la creación de la Medalla de Defensa Fronteriza Mexicana para las tropas de Estados Unidos, especialmente quienes han sido desplegados en la frontera con México.

La Medalla de Defensa Fronteriza Mexicana sustituirá a la que se daba por Servicio de las Fuerzas Armadas a quienes sirven en la Fuerza de Tarea Conjunta de la Frontera Sur de Estados Unidos.

Tal como explicó Pete Hegseht, la Medalla de Defensa Fronteriza de México no es nueva, ya que se retomó tanto el diseño como molde de dicha condecoración que data de 1918, para conmemorar operaciones militares en Chihuahua.

La Medalla de Defensa Fronteriza de México será realizada por el Instituto de Heráldica del Ejército de Estados Unidos en bronce, con un listón verde y amarillo, además de portar una espada romana envainada.

Medalla de Defensa Fronteriza Mexicana; así la ganarán sus agentes (Departamento de Defensa de Estados Unidos)

Medalla de Defensa Fronteriza de México: Así podrán ganarla los agentes de Estados Unidos

Acorde con el comunicado del Departamento de Defensa, para recibir la Medalla de Defensa Fronteriza Mexicana será entregada a los agentes asignados, adscritos de manera permanente a una unidad que apoye a CBP.

El área de elegibilidad abarca también a agentes participantes en una operación militar durante 30 días consecutivos o no consecutivos desde el 20 de enero 2025, tal como explicó Pete Hegseth.

Asimismo deben haber participado o participar en un radio de 24 millas náuticas de las aguas adyacentes de Estados Unidos, así como 100 millas náuticas en tierra desde la frontera sur con México en los estados:

Texas (que incluya San Antonio)

Nuevo México

Arizona

California

Por otra parte, los agentes y veteranos que fueron acreedores a la Medalla al Servicio de las Fuerzas Armadas pueden solicitar su Medalla de Defensa Fronteriza de México, aunque no pueden recibir ambas por el mismo periodo de servicio.