El jueves 23 de abril se registró un tiroteo en un centro comercial de Baton Rouge, Louisiana, dejando a más de 10 personas heridas.

El tiroteo ocurrió durante el medio día en la zona de comida del centro comercial Baton Rouge; dos hombres habrían iniciado el ataque.

El jefe de policía de Baton Rouge, Thomas Morse, detalló que el tiroteo se originó por una pelea entre dos personas y hasta el momento no se reportan muertos.

Reportan tiroteo en centro comercial de Louisiana y hay más de 10 heridos

Testigos menciona que el tiroteo se registró en la zona de comida rápida del centro comercial Mall of Louisiana, el más grande del estado, y al menos 10 personas resultaron lesionadas.

Dos de los lesionados se encuentran en estado crítico, mientras que 4 fueron trasladados a hospitales.

🚨 NOW: HORRIFYING new video shows mass shooting victims at Mall of Louisiana in Baton Rouge being wheeled out on stretches



At least TEN are now hospitalized, with several listed as critical



Keep praying 🙏🏻 pic.twitter.com/xvaoYmYFOW — Nick Sortor (@nicksortor) April 23, 2026

Policías de Louisiana acudieron de inmediato para atender la situación y servicios de emergencia asistieron a los lesionados.

Testigos narran que tras el inicio del tiroteo, los presentes buscaron esconderse en las tiendas y salidas de emergencia.

Jeff Landry, gobernador de Louisiana, detalló que estaban en coordinación con fuerzas del orden hasta la 1:00 de la tarde el tiroteo seguía activo.

Autoridades desplegaron un opresivo en el centro comercial y estarían buscado dos sospechosos.

Gobernador de Louisiana está en contacto con autoridades tras tiroteo en centro comercial (X/lagovjefflandry)

Tiroteo en centro comercial de Louisiana se originó por una pelea

El jefe de policía de Baton Rouge, Thomas Morse, detalló que el tiroteo se habría originado por la pelea entre dos individuos en la zona de comida del centro comercial.

No se descarta que el tiroteo esté relacionado con problemas entre grupos.

La pelea desató la balacera que alcanzó al menos 10 personas, afortunadamente no se reportan muertos.

Personas que estaban dentro del centro comercial están bajo resguardo de las fuerzas del orden y esperan a ser evacuadas.