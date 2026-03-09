Una mujer de unos 30 años fue arrestada tras disparar siete veces con un rifle estilo AR-15 contra la mansión de Rihanna en Beverly Crest, Los Ángeles, mientras la cantante estaba dentro.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo 8 de marzo por la tarde; no se reportaron heridos ni motivos claros pero si hubo daño material en la mansión de Riahanna.

Disparan contra la mansión de Rihanna; estaba dentro con sus hijos y su pareja A$AP Rocky

De acuerdo a la información, una mujer disparó a la mansión de Rihanna alrededor de 7 veces, mientras ella se encontraba dentro con su pareja A$AP Rocky y sus tres hijos al momento del incidente.

Aunque no hubo heridos, se revela que los disparos contra la mansión de Rihanna, dejaron agujeros de bala en la puerta principal, según confirmó la policía de Los Ángeles.

Los reportes indican que el incidente ocurrió el domingo 8 de marzo de 2026 alrededor de la 1:15-1:21 p.m., hora local de Los Ángeles en la mansión de Rihanna ubicada en el exclusivo barrio de Beverly Crest, cerca de Beverly Hills, pero técnicamente en Los Ángeles, California.

La sospechosa, una mujer de aproximadamente 30 años que aún no identificada públicamente, llegó en un vehículo que, de acuerdo con varias fuentes mencionan un Tesla blanco y abrió fuego con un rifle estilo AR-15.

Disparó entre 7 y 10 tiros y la mayoría impactó en la puerta principal y reja de entrada, un RV estacionado afuera y al menos un proyectil penetró una pared de la mansión de Rihanna.

Rihanna estaba dentro de la casa en ese momento, junto con su pareja A$AP Rocky y sus tres hijos pequeños: RZA, Riot y Rocki, según reportes.

La policía de Los Ángeles (LAPD) respondió rápidamente al reporte de “disparos” y un helicóptero policial localizó el vehículo de la sospechosa y la siguió hasta un centro comercial en el estacionamiento en Sherman Oaks, donde la arrestaron unos 30 minutos después del incidente inicial.