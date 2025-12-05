The New York Times anunció este jueves 4 de diciembre que demandó al Pentágono por violar los derechos de los periodistas al implementar medidas restrictivas inconstitucionales.

La demanda fue presentada ante el Tribunal de Distrito de Washington, donde The New York Times solicitó una orden judicial para que el Pentágono detenga las restricciones a los periodistas.

The New York Times demandó al Pentágono. (Rafael Hoyos / Unsplash)

The New York Times demanda al Pentágono por ir contra derechos de periodistas

Con la defensa del abogado Theodore Boutrous, The New York Times demandó al Pentágono por las nuevas medidas de restricción que se implementaron en la cobertura de este departamento.

De acuerdo con The New York Times, el Pentágono condiciona la acreditación de la prensa con la firma de un acuerdo de 21 páginas, en las que impone “reglas” en la cobertura como:

Aceptar firmar las nuevas políticas para mantener sus acreditaciones

No publicar información no autorizada

Restricción del libre desplazamiento en el edificio

Prohibido solicitar o poseer información clasificada

Theodore Boutrous, abogado especializado en la Primera Enmienda, comentó que existe la posibilidad de que otros medios de comunicación se sumen a la demanda contra el Pentágono.

Por su parte, Sean Parnell, portavoz del Pentágono, destacó que el departamento está al tanto de la demanda de The New York Times y esperaran la audiencia para dar sus argumentos.

Cabe recordar que estas medidas contra los periodistas fueron implementadas desde octubre por el Departamento de Seguridad de Estados Unidos, bajo el cargo de Pete Hegseth.