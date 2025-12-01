Casa Blanca coloca un apartado en su página oficial para exponer su lista de medios infractores como el Washington post, CBS y CNN.

El gobierno estadounidense decidió colocar un aparatado en la página de la Casa Blanca con el nombre “Engañoso. Sesgado. Expuesto” para colocar los a los medios que consideren que mienten.

Casa Blanca coloca al Washington Post, CBS y CNN en su lista de medios infractores

Varios medios estadounidense han sido colocados en la sección “Engañosos. Sesgado. Expuesto” de la página oficial de la Casa Blanca.

Este aparatado fue colocado con el fin de exponer a los medios que el gobierno considera que están dando ‘información falsa o engañosa’ sobre el gobierno.

En esta sección encuentra una lista de medios, periodistas y noticias que la Casa Blanca considera erradas.

La Casa Blanca expone a medios en su página oficial (Casa Blanca )

En en el encabezado de la página se encuentra el título “El delincuente mediático de la semana” con los medios:

The Boston Globe

CBS News

The Independent

Además, la Casa Blanca colocó el apartado “Salón de la vergüenza de los delincuentes”, donde acusa a los medios:

The WashingtonPost

CBS News

CNN

MSNBC

De dar noticias falsas y engañosas en medios de comunicación; por ejemplo, la Casa Blanca acusa a CNN de no cubrir los ataques a las fuerzas del orden.

Según La Casa Blanca, CNN no accedió a cubrir el ataque del pasado 4 de julio en las instalaciones del ICE en Texas.

Casa Blanca expone a medios que considera que mienten (Casa Blanca )

La Casa Blanca acusa a los medios de incitar la insubordinación

La página de la Casa Blanca coloca una explicación de por qué considera que estos medios mintieron.

Asegura que estos medios tergiversaron las palabras de Donald Trump, tras pedir a 6 legisladores demócratas que explicaran su actuar tras incitar en un video a los militares a que ni siguieran órdenes ilegales.

“Los medios tergiversaron el llamado del presidente Trump para que los miembros del Congreso rindan cuentas por incitar a la sedición al decir que pidió su ‘ejecución” Casa Blanca

La Casa Blanca asegura que Donald Trump nunca dio órdenes ilegales a militares, como algunos medios y legisladores demócratas han insinuado.

“Es peligroso que los miembros del Congreso en funciones inciten a la insubordinación en las fuerzas armadas de Estados Unidos” Casa Blanca

Además, este aparato de “Engañoso. Sesgado. Expuesto” incluye una lista de periodistas que presuntamente mintieron al hablar del gobierno o Donald Trump:

Alyssa Vega

Andrew Feinberg

Eric García

Nancy Cordes