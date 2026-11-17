Terry Cole, director de la DEA, aseguró que la corrupción en México alimenta las redes de los cárteles del narcotráfico.

De acuerdo con el director de la DEA, Estados Unidos no va a ceder en la lucha contra el tráfico de drogas que amenaza a sus ciudadanos.

“La corrupción en México está alimentando las redes de los cárteles que amenazan a nuestras comunidades” Terry Cole

Terry Cole asegura que expondrá a políticos corruptos vinculados con cárteles

El director de la DEA resaltó que la organización está comprometida con exponer políticos mexicanos corruptos y sus vínculos con organizaciones terroristas.

De acuerdo con Terry Cole, la corrupción en México “alimenta las redes de los cárteles que amenazan a nuestras comunidades”.

Asimismo, resaltó que, para proteger la vida de los estadounidenses, no van a ceder y expondrán los vínculos entre políticos y “organizaciones terroristas extranjeras letales”.

“La corrupción en México está alimentando las redes de los cárteles que amenazan a nuestras comunidades. @DEAHQ sigue comprometida con exponer el vínculo entre las organizaciones terroristas extranjeras letales y los actores políticos corruptos para proteger las vidas de los estadounidenses. No vamos a ceder” Terry Cole

Terry Cole, director de la DEA (Terry Cole/X)

Sin embargo, el funcionario no mencionó nombre de funcionarios ni especificó algún caso vinculado a funcionarios o grupos delictivos.

Cabe recordar que a principios de noviembre, Terry Cole se reunió con Omar García Harfuch, donde abordaron el intercambio de información sobre estructuras delictivas, investigaciones y colaboraciones.

En dicha reunión los funcionarios coincidieron en la cooperación en investigaciones para el combate al crimen organizado, el desmantelamiento de organizaciones y el combate a la corrupción.