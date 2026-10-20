Terry Cole acusó a las autoridades mexicanas de principios de los años 80, de corrupción en investigación por asesinato de Enrique “Kiki” Camarena, un exagente de la DEA.

También les pido apoyen la Semana del Listón Rojo que honra a Kiki Camarena, un agente de la DEA que fue capturado y asesinado en México. Terrance Cole, director general de la DEA

El señalamiento del director general de la DEA se dio en petición de apoyar la Semana del Listón Rojo, que honraría al exagente que fue torturado y asesinado por Rafael Caro Quintero.

La Semana del Listón Rojo, de la cual hizo mención Terry Cole desde Pensilvania, fue creada en 1988 en homenaje a Kiki Camarena, quien fue asesinado mientras estaba encubierto.

Terry Cole señala a autoridades mexicanas del corrupción en asesinato de Kiki Camarena

En su participación durante una conferencia de prensa, Terry Cole señaló a las autoridades mexicanas de corrupción en los años 80, en el secuestro, tortura y asesinato de Kiki Camarena.

Aunque no dio más detalles sobre las acusaciones, Terry Cole hizo referencia a la Dirección Federal de Seguridad —ya extinta— que habría protegido a cártel de Caro Quintero.

La extinta dependencia también fue señalada de planear y participar en el secuestro de Kiki Camarena, además de mencionar al entonces secretario de Gobernación de Miguel de la Madrid.

Estados Unidos también acusa a altos mandos de la Policía Federal Judicial, Manuel Ibarra, así como al exdirector de la Interpol en México, Miguel Aldana, de encubrir a Rafael Caro Quintero.

Kiki Camarena, exagente de la DEA (@LauraSanchezLey / Tomada de X)

Terry Cole reitera acciones contra cárteles mexicanos durante la Semana del Listón Rojo

El mensaje de Terry Cole fue tras mencionar las acciones en contra del fentanilo y la droga en Estados Unidos, que consta de perseguir a proveedores químicos, así como las redes de tráfico y liderazgos en varios países, entre ellos México.

Por lo que tras el señalamiento, Terrance Cole pidió que se promueva un Estados Unidos libre de drogas, además de advertir que seguirán liderando la lucha contra los cárteles, en México o donde sea.

Este mensaje fue repetido por la directora de la ONDCP, Sara Carter, quien señaló que la “guerra” contra los cárteles es la más larga de Estados Unidos, que ha impactado en los agentes, como Enrique Camarena.