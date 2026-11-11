Terry Cole reafirmó el compromiso de Estados Unidos con su misión para “aplicar la ley” contra el narcotráfico.

El director de la DEA señaló que “seguimos inquebrantables” con el trabajo contra en narco-terrorismo que continúa envenenando a Estados Unidos y sus comunidades.

Asimismo, resaltó que “proteger a América es innegociable” para la DEA y otras organizaciones de seguridad estadounidenses.

“Proteger a Estados Unidos es innegociable”: Terry Cole reafirma misión contra el narcotráfico

Terry Cole señaló que la DEA está aplicando toda su fuerza para la aplicación de la ley “con los narco-terrotistas” que envenenan a Estados Unidos y sus comunidades.

De acuerdo con el director de la DEA, tanto esta organización como las demás asociaciones de seguridad, tienen como misión la protección innegociable de proteger a Estados Unidos.

“La asociación importa. Nuestra misión es clara. Proteger a Estados Unidos es innegociable” Terry Cole

Además, reiteró su inquebrantable compromiso de trabajar con los socios locales, federales y tribales para proteger a los ciudadanos, defender a la ciudadanía y salvaguardar la seguridad nacional.

En este sentido destacó que no solo la DEA trabaja para llevar a las organizaciones del narcotráfico ante la justicia, y señaló la importancia de la participación en el combate al crimen organizado de:

Departamento de Seguridad Nacional

Investigaciones de Seguridad Nacional

Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés)

Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos

Servicio de Marshals de Estados Unidos

Departamento de Justicia