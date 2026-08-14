El gobierno de Colombia, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, dio a conocer que hasta el jueves 13 de agosto las cifras por el terremoto arrojan cerca de 300 muertos y más de 3 mil heridos.

Asimismo, Abelardo de la Espriella indicó en conferencia que la cifra de desaparecidos asciende a 379 personas, por lo que su localización tras el terremoto en Colombia constituye la máxima prioridad de su administración.

En este nuevo balance, el gobierno de Colombia detalló que se han contabilizado 10 mil 677 viviendas destruidas y otras 65 mil 841 que presentan daños de diversa consideración.

Terremoto en Colombia (Raul ARBOLEDA / AFP / AFP)

Hay cerca de 300 muertos, más de 3 mil heridos y 44 mil familias damnificadas tras terremoto en Colombia

Datos recopilados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) de Colombia, arrojaron que hasta el 13 de agosto de 2026 se contabilizan 281 muertos, 3 mil 971 personas heridas y 379 desaparecidos tras el terremoto de 7.4 que azotó al país.

Asimismo, las autoridades han contabilizado cerca de 44 mil 936 familias damnificadas, lo que representa un total de 102 mil 105 personas afectadas a lo largo de 15 departamentos en el país.

El presidente De la Espriella precisó que la magnitud de los daños incluye 127 edificios colapsados donde continúan las labores de búsqueda y rescate.

Ante este escenario calificado por el gobierno nacional como un “momento aciago”, se ha anunciado un plan de reconstrucción que contempla los casi 15 departamentos del país que resultaron afectados.

De la Espriella ha convocado a los gremios de la construcción y principales empresas del país para articular una respuesta conjunta.

El presidente afirmó que este desafío histórico requiere del esfuerzo unificado de todos los colombianos para superar las consecuencias de una de las mayores catástrofes que han sacudido al país en los últimos años