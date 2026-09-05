Hay una tensión diplomática y administrativa entre la Organización Miss Universo (MUO) y la delegación de Tailandia, encabezada por Nawat Itsaragrisil, que podría dejar fuera al país del próximo certamen en Puerto Rico.

La participación de Tailandia en Miss Universo 2026 está bajo revisión debido a una serie de ataques de Nawat Itsaragrisil, conflictos legales contra la actual reina Fátima Bosch y el presunto uso ilegal de redes sociales.

Esta disputa institucional con el director nacional de Miss Universo Tailandia y presidente de Miss Grand International genera una gran incertidumbre sobre la asistencia de la candidata Tharina Botes al certamen de aniversario.

Miss Universo 2026 evalúa excluir a Tailandia del certamen por Nawat Itsaragrisil

Hasta el momento, no hay una descalificación oficial ni una exclusión definitiva de Miss Tailandia, ya que la MUO ha aclarado que se encuentra evaluando la licencia, basándose en sus derechos y obligaciones contractuales.

Dado que la resolución de la MUO afectará directamente la lista de delegadas que viajarán a la isla, se espera que la decisión definitiva se tome y se anuncie antes del inicio de la concentración de las candidatas en noviembre.

Tailandia podría quedar fuera de Miss Universo 2026 por Nawat Itsaragrisil (@nawat.tv / Instagram )

Por lo que la participación de la candidata tailandesa, Tharina Botes, en la gala del 75.º aniversario en Puerto Rico permanece bajo una profunda incertidumbre.

La organización ha solicitado expresamente a los directores nacionales, delegadas y al público en general que eviten las especulaciones y esperen a que se emita una determinación oficial a través de su sitio web autorizado.

Cabe recordar que la concentración de las candidatas en Puerto Rico está programada para iniciar en noviembre, hospedándose en sus respectivas sedes del 8 al 15 de noviembre.

Los eventos principales (como la presentación de trajes nacionales y la preliminar) se realizarán el 21 y 22 de noviembre, culminando con la gran final y coronación el 24 de noviembre de 2026.

Tailandia está considerada como una de las potencias indiscutibles en el mundo de las pasarelas y uno de los países más fuertes de la competencia.

¿Por qué Tailandia podría quedar fuera de Miss Universo 2026?

La posibilidad de que Tailandia quede fuera de Miss Universo 2026 es por un conflicto institucional, legal y de control corporativo entre la MUO y el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil.

Nawat Itsaragrisil (@nawat.tv / )

La tensión entre Nawat y la organización internacional comenzó a escalar en 2025, cuando el empresario asumió la dirección del certamen en su país debido a problemas financieros de la copropietaria Anne Jakkaphong.

Recientemente, el conflicto se agravó cuando Nawat inició un proceso legal en su país para emitir una orden de arresto contra Bosch por presunta “difamación, acusaciones falsas y difusión de información falsa”.

La MUO rechazó esta medida, respaldó a la modelo mexicana y acusó a Nawat de intimidación, por lo que la directiva internacional prohibió su acceso en la asamblea virtual de directores nacionales (Global Town Hall) del 2 de septiembre.

La organización justificó esta decisión señalando que el equipo tailandés ha realizado “ataques personales e infundados” dirigidos contra la organización y su liderazgo.

La MUO denunció públicamente que Nawat y sus asociados se apoderaron ilegalmente (secuestraron) de una de sus redes sociales oficiales (la cuenta de Facebook) para difundir información que no representa su postura.

Por su parte, Nawat Itsaragrisil ha negado rotundamente esta acusación y ha exigido que se presenten pruebas al respecto.