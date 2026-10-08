Ken Salazar anunció su regreso a la Ciudad de México (CDMX) el próximo 14 de octubre para presentar su libro, “Fronteras. Mi lucha por una América unida”.

El ex embajador recordó que tiene claras sus raíces, por lo que se considera mexico-americano, como millones de habitantes en Estados Unidos.

“Soy ciudadano de Estados Unidos y soy mexicano-americano. Tengo orgullo de las dos cosas” Ken Salazar

Ken Salazar resalta sus raíces en México y anuncia su regreso a la CDMX

Ken Salazar anunció su regreso a la CDMX el próximo 14 de octubre para hablar sobre su libro, “Fronteras. Mi lucha por una América unida”.

Durante su anuncio, el exembajador de Estados Unidos en México recordó que tiene sus raíces en México, pues su familia ha estado en la misma tierra por más de 4 siglos.

Desde la llegada de los españoles, la creación de México y posteriormente la incorporación de parte del territorio a Estados Unidos.

“Tengo mucho orgullo de ser ciudadano de los Estados Unidos de América, también tengo orgullo de ser mexico-americano. Por más de cuatro siglos mi familia ha estado aquí en los Estados Unidos, primero parte de España y luego parte de México. Después de la guerra entre Estados Unidos y México, mexicanos americanos, entonces aquí están mis raíces y lo estarán siempre” Ken Salazar

Asimismo, resaltó que no es el único méxico-americano que siente cercanía con México, pues hay 50 millones de personas con raíces en México en Estados Unidos que, considera, son el futuro de la economía y la democracia de su país.

“Pero no estoy solo, hay 50 millones de mexicanos americanos aquí en los Estados Unidos, es el futuro, de veras, de la democracia y la economía de los Estados Unidos” Ken Salazar

Mi familia lleva más de cuatro siglos en esta tierra. Primero fue parte de España, luego de México, y después de Estados Unidos. Aquí están mis raíces y aquí se quedan.



Soy ciudadano de Estados Unidos y soy mexicano-americano. Tengo orgullo de las dos cosas.



Regreso a la Ciudad… pic.twitter.com/oqiMjBaehv — Ken Salazar (@KenSalazar) October 8, 2026

Ken Salazar llama a la unidad en América del Norte para ser un “ejemplo de prosperidad” para todos

Por otra parte, Ken Salazar hizo un llamado a México y Canadá para mantener la unidad en el continente de América del Norte.

Asimismo, resaltó que México, Canadá y Estados Unidos pueden ser el ejemplo para el mundo de prosperidad económica y “una democracia que trabaja para todos”.

“Ese futuro está en el continente de América del Norte, con los 130 millones de mexicanos, los 50 millones de canadienses. Nosotros en este continente podemos ser el ejemplo del mundo en la prosperidad económica para el pueblo y también de una democracia que trabaja para todos” Ken Salazar

Además, reiteró que “en este momento es importantísimo porque se requiere un liderazgo que tenga esta visión para América del Norte”.

Por otra parte, resaltó que México y Estados Unidos y México tienen que trabajar por una “frontera quebrada que se tiene que componer” así como por un mejor sistema de migración para mantener la unión “como una familia del continente”.