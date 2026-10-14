Ken Salazar, exembajador de Estados Unidos en México, regresó al país este miércoles 14 de octubre para presentar su libro “Fronteras. Mi lucha por una América Unida”.

El polémico impreso se centra en su gestión diplomática de 2021 a 2025, periodo en el que México se consolidó como el principal socio comercial de Estados Unidos, un logro que Ken Salazar atribuye no solo a tratados, sino a la profunda integración de familias y fábricas en ambos lados de la frontera.

“Cuando hay buen trabajo en los dos países, menos gente tiene que dejar su tierra. Eso también es seguridad”, señala. Ken Salazar. Exembajador de Estados Unidos en México

Salazar - de 70 años- destaca la importancia de la industria automotriz mexicana y apuesta por una alianza más robusta en América del Norte, en el contexto del T-MEC.

“Quiero ver una nueva, más fuerte, alianza de América del Norte, donde trabajamos juntos para hacer la región más competitiva y próspera de todo el mundo. Tenemos que producir aquí en este continente, capacitar a los trabajadores, crear una frontera moderna, eficiente y segura”, afirma. Ken Salazar. Exembajador de Estados Unidos en México

Señala que la creación de empleos en ambos países reduce la migración forzada, contribuyendo a la seguridad y al futuro tal y como lo describe en su libro.

Cuando fui embajador, México llegó a ser el socio comercial número uno de Estados Unidos. No fue solo por un tratado. Fue porque nuestras familias y nuestras fábricas ya estaban unidas. Cuando hay buen trabajo en los dos países, menos gente tiene que dejar su tierra. Eso también es seguridad. Este miércoles regreso a la Ciudad de México para contar mi historia. Fronteras, de @MAPorrualibros , en https://t.co/BAu15pP4bG · · · When I was ambassador, Mexico became the number one trading partner of the United States. It was not only because of a treaty. It was because our families and our factories were already united. When there are good jobs in both countries, fewer people have to leave their homeland. That is security too. This Wednesday I return to Mexico City to tell my story. Fronteras, at https://t.co/BAu15pP4bG #KenSalazar #Borderlands #Fronteras #CiudadDeMéxico — Ken Salazar (@KenSalazar) October 12, 2026

Ken Salazar critica actuar de ICE bajo administración de Donald Trump

Ken Salazar es un activo critico de las acciones de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en la administración de Donald Trump, particularmente en la detención de migrantes.

En su libro propone soluciones para reformar estas prácticas y garantizar una frontera funcional que respete la dignidad de las personas.

“Lo que estamos viendo hoy en Estados Unidos está mal, personas con las caras tapadas, policías sacando la gente de la calle, padres detenidos frente a sus hijos afuera de la escuela. Eso no es lo que somos como país”, declara. Ken Salazar. Exembajador de Estados Unidos en México

Criticando la transformación de ICE en una fuerza policial autónoma, Salazar insiste en la necesidad de priorizar la seguridad comunitaria, enfocándose en criminales violentos, traficantes y delincuentes. Trabajo que debe quedar a cargo de agentes bien seleccionados, capacitados y sujetos a las mismas normas que cualquier otro cuerpo policial.

Ken Salazar presenta en México su libro “Fronteras. Mi lucha por una América Unida” (MAPorrúa)

Ken Salazar habla de su buena relación con AMLO

En otro pasaje de su libro, el diplomático reconoce haber mantenido una buena relación con Andrés Manuel López Obrador (AMLO), durante la administración de éste, la cual se vio pausada por temas de violencia en el país y las reformas a la Constitución y al Poder Judicial.