“Soy fan de tu presidenta”: Gabriela Cuevas revela lo que el primer ministro de Canadá, Mark Carney, dijo sobre la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, confesó lo que piensa de Claudia Sheinbaum, ahora que los países trabajan en conjunto para el Mundial 2026.

Gabriela Cuevas revela lo que Mark Carney dijo sobre Claudia Sheinbaum: “Soy fan de tu presidenta”

La política Gabriela Cuevas mencionó en entrevista con Sabina Berman, lo que Mark Carney le dijo sobre Claudia Sheinbaum.

“Soy muy fan de tu presidenta”, le habría expresado el primer ministro de Canadá a la actual responsable de México para el Mundial de la FIFA.

Mark Carney y Claudia Sheinbaum (Lars Hagberg)

La confesión ocurrió, de acuerdo con Gabriela Cuevas, durante una reunión que sostuvo la política en la embajada de Canadá.

En diciembre (2025) tuve la invitación para ir al sorteo de la FIFA , después...fui a un evento de la embajada de Canadá. Llegó el primer ministro y estábamos platicando sobre su reciente visita a México. Y me dijo: ‘Tengo que confesarte algo...soy muy fan de tu presidenta...’" Gabriela Cuevas

Asimismo, Gabriela Cuevas destacó las palabras de Mark Carney sobre la presidenta, Claudia Sheinbaum.

En especial por la buena relación que existe entre México y Canadá, pese a las tensiones que se viven con Estados Unidos en la actualidad.

Además, durante su charla con Sabina Berman, Gabriela Cuevas exaltó que México se ha convertido en un “referente internacional”.

Y en el caso del Mundial de la FIFA 2026, para Gabriela Cuevas, México se ha “convertido en el único país” que ha transformado el evento futbolístico en un evento social y comunitario.

De acuerdo con Gabriela Cuevas, el Mundial 2026 es un evento que va transformar generaciones en México.